Mỹ giảm lãi suất và tác động đến kinh tế Việt Nam 19/09/2025 14:21

(PLO)- Với độ mở kinh tế lớn, việc Mỹ giảm lãi suất cũng có tác động đến kinh tế Việt Nam.

Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vừa giảm lãi suất ở mức 0,25%, và đây là lần đầu tiên cắt giảm lãi suất trong năm 2025.

Tiến sĩ Chu Thanh Tuấn, Đại học RMIT Việt Nam cho biết, Fed cắt giảm lãi suất nhằm đạt được ba mục tiêu chính. Thứ nhất, hỗ trợ thị trường lao động đang suy yếu bằng cách giảm chi phí đi vay, khuyến khích doanh nghiệp mở rộng hoạt động và tuyển dụng thêm lao động.

Thứ hai, duy trì đà tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh các yếu tố thúc đẩy tăng trưởng trước đây như Đạo luật Giảm lạm phát (IRA) và AI đang giảm dần động lực.

Thứ ba, Fed muốn đưa lãi suất về gần mức trung tính dài hạn (khoảng 3-3,5%) từ mức hiện tại 4,25-4,5% được coi là có tính thắt chặt.

Đáng chú ý, Fed cũng phải cân nhắc việc giảm gánh nặng lãi vay cho chính phủ liên bang khi nợ công ngày càng tăng cao, điều mà chính quyền Trump đặc biệt quan tâm trong bối cảnh mục tiêu giảm thâm hụt ngân sách xuống 3% GDP.

Việc cắt giảm lãi suất dự kiến sẽ có tác động tích cực đến các lĩnh vực nhạy cảm với lãi suất như bất động sản và xây dựng. Chi phí đi vay thế chấp, vay mua ô tô và thẻ tín dụng sẽ giảm, kích thích tiêu dùng và đầu tư.

Theo giới phân tích, lãi suất thấp hơn ở Mỹ có thể thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng và sản xuất, qua đó tăng nhu cầu nhập khẩu hàng hóa từ các thị trường khác, bao gồm cả Việt Nam. Điều này đặc biệt có lợi cho các ngành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang thị trường Mỹ.

Việc Fed giảm lãi suất mang đến một số cơ hội lớn cho Việt Nam, từ việc ổn định tỷ giá, thu hút đầu tư đến giảm chi phí vốn cho doanh nghiệp và thúc đẩy xuất khẩu. Tuy nhiên, Việt Nam cần có chính sách linh hoạt để tận dụng tối đa những lợi thế này, đồng thời theo dõi sát sao diễn biến kinh tế toàn cầu để kịp thời ứng phó với các rủi ro tiềm ẩn.

Tiến sĩ Chu Thanh Tuấn nhận định, Việt Nam vẫn đang đối mặt với một tình huống kinh tế vĩ mô phức tạp dù Fed cắt giảm lãi suất. Nghịch lý tỷ giá đang diễn ra khi mặc dù DXY Index giảm hơn 10% trong nửa đầu năm 2025, VND vẫn mất giá 2,7-2,8% so với USD. Điều này trái ngược hoàn toàn với các đồng tiền châu Á khác đều tăng giá mạnh trong cùng thời kỳ.

Vị chuyên gia Đại học RMIT khuyến nghị, để ổn định tỉ giá, Việt Nam cần tận dụng lợi thế từ hiệp định thương mại với Mỹ để đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm công nghệ cao, ít phụ thuộc nguyên liệu nhập khẩu. Ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ để giảm phụ thuộc nhập khẩu nguyên liệu và linh kiện, đặc biệt trong lĩnh vực điện tử và dệt may.

Huy động vốn ODA và vay thương mại dài hạn để bổ sung dự trữ ngoại hối. Tăng cường giám sát dòng vốn đầu tư gián tiếp để ngăn chặn tình trạng "tiền nóng" rút khỏi thị trường chứng khoán và trái phiếu như đang diễn ra.

Ưu tiên thu hút FDI chất lượng vào các lĩnh vực có khả năng xuất khẩu và tạo việc làm bền vững thay vì chỉ tập trung vào quy mô.

"Việc Fed cắt giảm lãi suất không tự động mang lại lợi ích cho Việt Nam như các thị trường mới nổi khác. Thay vào đó, nó có thể gia tăng áp lực lên nền kinh tế Việt Nam bằng cách tạo ra kỳ vọng nới lỏng tiền tệ nhiều hơn, trong khi các vấn đề cơ cấu nội tại vẫn chưa được giải quyết. Thành công trong giai đoạn này phụ thuộc vào khả năng cân bằng khéo léo giữa mục tiêu tăng trưởng và ổn định vĩ mô"- tiến sĩ Chu Thanh Tuấn nói.

Theo các chuyên gia phân tích Công ty chứng khoán Maybank, việc Fed cắt giảm 0,25% lãi suất, dù mức giảm nhỏ và đã nằm trong dự báo của thị trường, lại có ý nghĩa lớn hơn đối với triển vọng tỷ giá của Việt Nam.

Động thái này phù hợp với định hướng điều hành của nhà quản lý. Nó có thể bắt đầu làm giảm xu hướng găm giữ USD. Chúng tôi cho rằng khi đạt đến “điểm bùng phát” (cụ thể là khi lãi suất Fed giảm xuống dưới 3%), nhiều nhà đầu tư và tổ chức sẽ quyết định đưa USD trở lại Việt Nam để kinh doanh, kỳ vọng VND mất giá mạnh cũng giảm dần, qua đó nguồn cung USD có thể cải thiện với tốc độ nhanh hơn.

Khi đó, Ngân hàng Nhà nước có cơ hội củng cố lại dự trữ ngoại hối và điều tiết kỳ vọng thị trường tốt hơn. Đây sẽ là hiệu ứng “quả cầu tuyết”, tức càng về sau càng tự củng cố và lan tỏa tích cực.