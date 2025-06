Mỹ tăng cường an ninh cho FIFA Club World Cup giữa làn sóng biểu tình

An ninh tại FIFA Club World Cup được tăng cường, trong bối cảnh các cuộc biểu tình phản đối chính sách nhập cư của Tổng thống Donald Trump đang lan rộng tại nhiều thành phố của Mỹ.

CBP cho biết việc tham gia bảo vệ các sự kiện thể thao lớn như FIFA Club World Cup là hoạt động thường xuyên của lực lượng này, tương tự như tại Super Bowl các năm trước. Tuy nhiên, cơ quan này cũng đã phải gỡ bỏ một bài đăng trên mạng xã hội có nội dung gây tranh cãi, trong đó cho biết các sĩ quan sẽ “sẵn sàng ra trận” cho vòng khai mạc giải đấu diễn ra vào ngày 15-6.

Tại sự kiện quảng bá cho trận mở màn giữa Inter Miami và Al Ahly tại sân vận động Hard Rock (Miami Gardens, bang Florida), chủ tịch FIFA Gianni Infantino khẳng định, FIFA luôn đặt vấn đề an ninh lên hàng đầu: “Không, tôi không có bất kỳ lo ngại nào vì chúng tôi luôn chú trọng đến mọi vấn đề an ninh. Tất nhiên, điều quan trọng nhất đối với chúng tôi là đảm bảo an toàn cho tất cả người hâm mộ đến xem các trận đấu. Đó là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi”.