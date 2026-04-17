Nam Bộ năm 2026: Mùa mưa bắt đầu sớm ở nhiều nơi, nắng nóng diễn biến phức tạp 17/04/2026 17:33

Chiều 17-4, tại tỉnh Lâm Đồng, Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ tổ chức "Hội nghị nhận định tình hình khí tượng thuỷ văn thời hạn mùa năm 2026 trên phạm vi khu vực Nam Bộ".

Nhiệt độ cao hơn trung bình nhiều năm

Theo báo cáo của Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ, dự báo nhiệt độ trung bình (NĐTB) hầu hết các tháng cho khu vực Nam Bộ và Lâm Đồng đều cao hơn trung bình nhiều năm (TBNN) từ 0,5 độ C đến 1 độ C với xác suất lên đến 70-90%.

Riêng khu vực ven biển phía Đông và khu vực Cà Mau NĐTB hầu hết các tháng ở mức xấp xỉ so với TBNN. Từ tháng 9-2026 đến tháng 10-2026, khu vực miền Đông Nam Bộ và dọc biên giới Tây Nam, NĐTB có nơi cao hơn so với TBNN trên 1 độ C.

Nắng nóng khả năng vẫn còn xuất hiện trên diện rộng với khu vực Nam Bộ. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Nắng nóng khả năng vẫn còn xuất hiện trên diện rộng với khu vực Nam Bộ trong tháng 5 từ một đến hai đợt.

Theo dự báo, mùa mưa năm 2026 sẽ bắt đầu xấp xỉ so với TBNN. Khu vực vùng bán đảo Cà Mau, một số khu vực ven biển phía Đông và phía bắc Đồng Nai có khả năng sẽ đến sớm hơn TBNN, bắt đầu vào khoảng tuần cuối tháng 4.

Các nơi khác sẽ bắt đầu trong khoảng tuần đầu của tháng 5, riêng khu vực biên giới Tây Nam của An Giang và Đồng Tháp ở khoảng tuần giữa tháng 5 và phía Đông của Lâm Đồng bắt đầu mùa mưa khoảng tuần cuối tháng 5 (trễ hơn so với Nam Bộ từ 7-10 ngày).

Mùa mưa năm 2026 dự báo khả năng sẽ kết thúc xấp xỉ và sớm hơn TBNN, vào khoảng tuần đầu của tháng 11.

Liên quan tình hình bão, áp thấp nhiệt đới, Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ dự báo, tổng số cơn bão, áp thấp nhiệt đới trên biển Đông năm năm 2026 khoảng 12 cơn, xấp xỉ TBNN, đề phòng khả năng có khoảng 1-2 cơn bão xuất hiện vào các tháng cuối năm di chuyển về phía khu vực Nam Bộ.

"Dông, lốc, sét và các trận mưa lớn sẽ tập trung nhiều hơn trong các tháng từ tháng 5 đến tháng 8 (tập trung nhiều nhất là tháng 5).

Đề phòng khả năng xảy ra các đợt mưa lớn cực đoan có thể gây ra lũ, sát lở đất vào các tháng cao điểm của mùa mưa cho khu vực Lâm Đồng, Đồng Nai"- cảnh báo từ Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ.

Ông Lê Văn Hưng, Giám đốc Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết, dự báo từ nay tới cuối năm diễn biến mưa chỉ ở mức trung bình nhiều năm nhưng vẫn có những trận mưa lớn với lượng trên 100mm trong thời gian ngắn, gây ngập lụt nghiêm trọng, nhất là các đô thị. Cần đề phòng những đợt mưa to, gây lũ, ngập lụt, sạt lở nhất là khu vực tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai.

Vào thời điểm chuyển mùa vào các tháng 5, 6 tháng 11 khả năng sẽ xuất hiện nhiều dông, lốc, sét.

Thời tiết ngày càng diễn biến phức tạp

Ông Lê Văn Hưng, Giám đốc Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ nhận định, thời tiết ngày càng diễn biến phức tạp, cực đoan và khó lường. Chính vì vậy, công tác dự báo, cảnh báo sớm các hiện tượng khí tượng thủy văn đóng vai trò đặc biệt quan trọng.

Trong năm 2025, khu vực Nam Bộ đã ghi nhận nhiều hiện tượng khí tượng thủy văn đáng chú ý như mưa lũ lịch sử tại Lâm Đồng, lũ trên thượng nguồn sông MêKông nhiều năm mới xuất hiện. Ngoài ra, tình hình ngập lụt, triều cường ở hạ lưu diễn biến phức tạp và một số trạm vượt mức lịch sử.

Giám đốc Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ Lê Văn Hưng tại hội nghị. Ảnh: CN

Sang năm 2026, dự báo ENSO quay trở lại pha El Niño, diễn biến thời tiết thủy văn từ nay đến cuối năm sẽ gặp nhiều phức tạp. Trong đó đặc biệt là tình hình nắng nóng, dông lốc, mưa lớn, triều cường... tác động bất lợi đến đời sống sản xuất và phát triển kinh tế xã hội.

"Trong bối cảnh tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu, dự báo thời hạn mùa luôn tồn tại những yếu tố bất định.

Tuy nhiên, với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, đặc biệt là các mô hình dự báo phân trị phân giải cao, công nghệ viễn thám, trí tuệ nhân tạo (AI), và chuyển đổi số, công tác dự báo sẽ được nâng cao về độ chính xác và thời gian cảnh báo nhanh hơn"- Ông Lê Văn Hưng nói.

Ở TP.HCM: Mực nước lớn nhất năm 2026 có thể đạt ở mức 26,65-28,00 m

Liên quan tình hình triều cường tại khu vực TP.HCM, Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ dự báo, từ tháng 5-2026 đến tháng 6-2026, trên sông Sài Gòn, đỉnh triều cao nhất tháng tiếp tục xuống và ở mức thấp, sau đó lên nhanh từ tháng 7 và khả năng đạt đỉnh trong tháng 10-2026 và tháng 11-2026.

Mực nước đỉnh triều cao nhất năm 2026 tại trạm Phú An, Nhà Bè và Thủ Dầu Một dao động ở mức (1,70-1,80m) cao hơn báo động III khoảng 0,10-0,20m, xấp xỉ hoặc thấp hơn so với cùng kỳ năm 2025 và cao hơn TBNN.

Tại trạm Phước Hòa, do ảnh hưởng của hoạt động từ các hồ chứa thủy điện Thác Mơ và hồ Phước Hòa nên sẽ dao động theo sự điều tiết cả các hồ. Mực nước lớn nhất năm 2026 có thể đạt ở mức 26,65-28,00m và thấp hơn so cùng kỳ năm ngoái và cao hơn TBNN.