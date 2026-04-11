Nâng cấp, mở rộng 3 tuyến đường huyết mạch của trung tâm tỉnh Đồng Nai 11/04/2026 10:33

(PLO)- UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận chủ trương làm 3 tuyến đường ở khu vực trung tâm của tỉnh mà người dân mong chờ nhiều năm qua.

Ngày 11-4, UBND tỉnh Đồng Nai đã chấp thuận chủ trương làm 3 tuyến đường ở khu vực trung tâm của tỉnh nhằm giải quyết ùn tắc giao thông. Đây là những tuyến đường mà người dân tỉnh Đồng Nai mong chờ nâng cấp, sửa chữa trong nhiều năm qua.

Theo đó, tỉnh Đồng Nai đã có văn bản chấp thuận giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư, lập hồ sơ đề xuất đầu tư xây dựng 3 tuyến đường.

Đó là đường Bùi Văn Hòa tại phường Long Bình, đường ĐT.768B đoạn nối từ đường Đồng Khởi đến đường Hoàng Văn Bổn và đường liên phường Trảng Dài - Tam Hiệp. Nguồn vốn để thực hiện các tuyến đường trên được thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Đường Bùi Văn Hòa là tuyến giao thông kết nối từ trung tâm tỉnh đi Quốc lộ 51, Quốc lộ 1A và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu để tới sân bay Long Thành hiện đang quá tải, thường xuyên kẹt xe. Ảnh: VŨ HỘI

Trước đó, qua khảo sát và làm việc với các ngành, Sở Xây dựng đã kiến nghị đến UBND tỉnh và đưa ra giải pháp để xử lý ùn tắc giao thông khu vực các phường Trảng Dài, Tam Hiệp, Long Bình.

Đặc biệt là chủ trương nâng cấp 3 tuyến đường trên vì đây là các trục đường ở khu vực trung tâm có đông dân cư, thường xảy ra ùn tắc giao thông.

Đường Bùi Văn Hòa dài gần 6km là tuyến kết nối trung tâm thành phố Biên Hòa (cũ) với Quốc lộ 1, Quốc lộ 51 và đường Võ Nguyên Giáp. Tuyến này lâu nay phục vụ giao thông công nghiệp, logistics cho các khu công nghiệp lớn như Khu công nghiệp Biên Hòa 2, Long Bình và là tuyến đường kết nối từ trung tâm tỉnh Đồng Nai đến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và sân bay Long Thành.

Tuy nhiên, chiều rộng mặt đường hiện nay chỉ khoảng 12m, dẫn đến quá tải, thường xuyên ùn tắc giao thông và xảy ra tai nạn.

Trước đó, UBND tỉnh vừa có công văn chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng đường Bùi Văn Hòa lên 10 làn xe với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 8.000 tỉ đồng. Việc nâng cấp, mở rộng tuyến đường này không chỉ là cần thiết, mà còn là một yêu cầu cấp bách để đảm bảo mạng lưới giao thông, thúc đẩy kinh tế xã hội.

Các tuyến đường trục trung tâm của phường Trảng Dài đang quá tải vì mặt đường quá nhỏ trong khi dân cư đông. Ảnh: VŨ HỘI

Đối với khu vực phường Trảng Dài và phường Tam Hiệp, Sở Xây dựng chỉ ra có 3 vị trí cửa ngõ chính là các nút giao giữa đường Bùi Trọng Nghĩa, Nguyễn Văn Tiên với đường Đồng Khởi và đường Nguyễn Phúc Chu với đường Nguyễn Ái Quốc. Tuy nhiên, phần lớn các khu vực này đang bị quá tải, nhất là vào các khung giờ cao điểm.

Vì vậy, việc đầu tư hình thành các tuyến giao thông mang tính liên khu vực là hết sức cấp bách. UBND hai phường cũng thống nhất tính cấp thiết và kiến nghị cấp thẩm quyền xem xét triển khai đầu tư hai tuyến đường liên phường theo quy hoạch được duyệt.

Ngoài ra, đường ĐT.768B từ đường Đồng Khởi đến đường Hoàng Văn Bổn dài khoảng 4km được cho là xương sống của phường Trảng Dài đã được quy hoạch mở rộng từ 8m lên 40m nhiều năm nay. Việc đầu tư tuyến này là rất cần thiết để kết nối các tuyến giao thông từ Đồng Nai sang TP.HCM qua cầu Thủ Biên và Vành đai 4, thúc đẩy kinh tế xã hội, đồng bộ hạ tầng giao thông.