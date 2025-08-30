Nâng mức trợ cấp hưu trí xã hội lên 650.000 đồng/tháng: Người dân vui mừng 30/08/2025 09:10

(PLO)- TP.HCM không chỉ đi đầu trong phát triển kinh tế, mà còn tiên phong trong việc chăm lo an sinh xã hội, giữ gìn truyền thống nghĩa tình vốn là nét đẹp của thành phố.

Từ ngày 1-9-2025, Nghị quyết của HĐND TP.HCM khóa X quy định về mức trợ cấp hưu trí xã hội trên địa bàn TP.HCM chính thức có hiệu lực, nâng mức trợ cấp lên 650.000 đồng/tháng. Mức này cao hơn 1,3 lần so với quy định chung của Chính phủ hiện nay (500.000 đồng/tháng) về trợ cấp hưu trí xã hội.

Trước ngày 1-7, người đủ điều kiện hưởng mức trợ cấp hưu trí xã hội nhận theo ba mức khác nhau của ba địa phương cũ. Cụ thể, ở TP.HCM nhận 600.000 đồng/tháng, tỉnh Bình Dương nhận 500.000 đồng/tháng và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhận 625.000 đồng/tháng. Đây là chính sách mới theo Luật BHXH 2024.

Thông tin này được đông đảo người dân đón nhận, đặc biệt là những người cao tuổi, yếu thế không có lương hưu, trợ cấp hằng tháng.

Xúc động vì “được nhớ đến”

Bà Nguyễn Thị Lan (76 tuổi, phường Bình Trị Đông) chia sẻ rằng khoản trợ cấp tăng thêm tuy không nhiều nhưng đã mang lại cho bà cảm giác không bị bỏ quên.

Bà tâm sự: “Ở tuổi này, điều chúng tôi mong mỏi không phải vật chất quá lớn, mà là sự sẻ chia. Tôi có thể yên tâm hơn khi lo thuốc men, điện nước. Quan trọng hơn, chúng tôi thấy xã hội vẫn nhớ tới những người như mình".

Ông Trần Văn Hòa (80 tuổi, phường Trung Mỹ Tây) đánh giá việc TP.HCM đi đầu cả nước trong nâng mức trợ cấp hưu trí xã hội cho thấy sự thấu hiểu đời sống người dân.

“Cả đời làm lao động tự do, tôi không có lương hưu. Trợ cấp là chỗ dựa duy nhất. Khi TP nâng mức hỗ trợ cao hơn cả quy định của Chính phủ, tôi cảm thấy ấm lòng. Tôi chỉ mong trong tương lai, mức trợ cấp được cân nhắc điều chỉnh theo trượt giá, vì chi phí sinh hoạt ngày càng cao” - ông Hòa bày tỏ.

Từ ngày 1-9-2025, Nghị quyết Quy định mức trợ cấp hưu trí xã hội trên địa bàn TP.HCM chính thức có hiệu lực, nâng mức trợ cấp lên 650.000 đồng/tháng. Ảnh: THUẬN VĂN

Giảm bớt gánh nặng cho con cháu

Chị Phạm Thị Mỹ Dung (35 tuổi, phường An Phú) đang chăm sóc, phụng dưỡng người mẹ già yếu. Chị nhìn nhận rằng chính sách này không chỉ giúp người cao tuổi có thêm thu nhập, mà còn san sẻ gánh nặng cho con cháu, người chăm sóc của họ.

“Gia đình tôi sống chủ yếu bằng đồng lương công nhân. Mẹ tôi đã nhận trợ cấp hưu trí xã hội 500.000 đồng/tháng, nay lại có thông tin phần trợ cấp này được tăng lên 650.000 đồng/tháng, chúng tôi bớt lo một phần tiền thuốc, tiền sữa cho mẹ” - chị Dung nói.

Bà Lưu Thị Hạnh (75 tuổi, phường Vũng Tàu) chia sẻ, tiền trợ cấp dù quý giá nhưng nỗi lo lớn nhất của người già vẫn là bệnh tật. “Từ 1-9 được tăng thêm 25.000 đồng/tháng là điều khiến gia đình tôi vừa vui vừa cảm kích. Có điều mong muốn lớn nhất của chúng tôi là được hỗ trợ về y tế. Nếu thành phố có chính sách khám bệnh miễn phí định kỳ, hoặc giảm chi phí thuốc men, thì chúng tôi sẽ yên tâm hơn nhiều” - bà Hạnh nói.

Người cao tuổi nhận trợ cấp hưu trí xã hội. Ảnh: TRẦN MINH

Lan tỏa giá trị nhân văn sâu rộng

Theo ông Võ Bút Thông, Trưởng phòng Văn hóa-Xã hội phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM, chính sách nâng mức trợ cấp hưu trí xã hội lên 650.000 đồng/tháng là một bước đi rất thiết thực, thể hiện sự quan tâm công bằng của TP đối với những người cao tuổi cả đời lao động nhưng không có lương hưu. Đây là cách để chính quyền khẳng định mọi đối tượng yếu thế đều được chăm lo, không ai bị bỏ lại phía sau.

“TP.HCM đã mạnh dạn cân đối ngân sách, ưu tiên cho an sinh xã hội trong bối cảnh nhu cầu chi tiêu rất lớn. Việc này vừa kịp thời với hiện tại, vừa thể hiện tầm nhìn dài hạn khi đặt người dân ở vị trí trung tâm của chính sách. Tôi tin rằng nếu tiếp tục có lộ trình điều chỉnh phù hợp với trượt giá, sự hỗ trợ này sẽ ngày càng bền vững và lan tỏa giá trị nhân văn sâu rộng" - ông Thông nói.

"Đây không chỉ là khoản hỗ trợ về vật chất, giúp trang trải phần nào chi phí sinh hoạt, mà quan trọng hơn còn mang đến sự an tâm, động viên tinh thần để người cao tuổi không có lương hưu cảm thấy mình luôn được xã hội quan tâm, sẻ chia.

Vì vậy, khi chính sách này được triển khai, chắc chắn sẽ tạo thêm niềm tin, sự gắn bó của người dân với chính quyền. Qua đó khẳng định rằng TP.HCM không chỉ đi đầu trong phát triển kinh tế, mà còn tiên phong trong việc chăm lo an sinh xã hội, giữ gìn truyền thống nghĩa tình vốn là nét đẹp của TP”, ông Dương Thanh Hậu, Trưởng phòng Văn hóa-Xã hội phường Bình Trị Đông, TP.HCM, chia sẻ.

Theo ông Hậu, sự quan tâm dành cho người cao tuổi hôm nay cũng chính là sự đầu tư cho tương lai, khi mỗi gia đình, mỗi cộng đồng đều cảm nhận được giá trị sẻ chia và tinh thần đoàn kết, cùng nhau xây dựng một xã hội bền vững, văn minh.