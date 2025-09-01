Ngân hàng đã chi trả hàng ngàn tỉ đồng tiền lễ Quốc khánh đến tay người dân 01/09/2025 18:00

(PLO)- Tính riêng khu vực Đông Nam bộ, đến trưa ngày 1-9, các ngân hàng đã thực hiện chi trả 1.125 tỉ đồng theo chương trình hỗ trợ của Chính phủ.

Chiều 1-9, ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TP.HCM, cho biết: “Tính riêng khu vực Đông Nam bộ (TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Phước cũ), đến trưa cùng ngày các ngân hàng đã thực hiện chi trả 1.125 tỉ đồng theo chương trình hỗ trợ của Chính phủ, chủ yếu bằng tiền mặt mệnh giá 100.000 và 500.000 đồng.

Trong đó, riêng tỉnh Đồng Nai đã chi 345 tỉ đồng để chuyển đến các xã, phường, phục vụ người dân nhận quà tặng Quốc khánh”.

Theo NHNN, nhằm đảm bảo việc chi trả diễn ra thông suốt trong kỳ nghỉ lễ, hệ thống ngân hàng đã tăng cường hoạt động thanh toán và cung ứng tiền mặt. Bên cạnh đó, nhiều ngân hàng cũng kết hợp triển khai các giải pháp khuyến khích mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt, gắn với dịch vụ an sinh xã hội qua ứng dụng định danh VNeID.

Một số đơn vị còn lồng ghép các chương trình tặng quà, thiết bị cho người dân khi mở tài khoản.Khách hàng mở tài khoản mới hay khách hàng cũ của MSB khi liên kết tài khoản thanh toán với tài khoản VNeID đều có cơ hội nhận tiền dưới dạng điểm thưởng.

Đơn cử như người dân mở tài khoản An sinh xã hội VNeID với tài khoản thanh toán MSB được nhận ngay 100.000 đồng từ Chính Phủ mừng Tết Độc lập và thêm 80.000 điểm M-Point (tương đương 80.000 đồng). Khách hàng dùng điểm này để đổi vé hòa nhạc, nhận ưu đãi từ hơn 1.000 thương hiệu ẩm thực, mua sắm….

Mỗi người dân được nhận 100.000 đồng trong chương trình an sinh xã hội nhân dịp Quốc khánh 2-9 năm nay.

Trong khi đó, ngân hàng số Vikki công bố chương trình “Mở tài khoản Vikki An sinh – Nhận quà mừng Quốc khánh”, với tổng giá trị giải thưởng lên đến 20 tỉ đồng. Theo kế hoạch, ngân hàng này sẽ trao thưởng từ một 1 chỉ vàng đến 10 lượng vàng SJC cho khách hàng ở các mốc mở tài khoản nhất định, tổng cộng 997 chỉ vàng...

Ông Nguyễn Đức Lệnh nhận định, xét về góc độ nghiệp vụ, việc triển khai song song chi trả tiền mặt và mở rộng hình thức chi trả qua ngân hàng giúp người dân tiếp cận dịch vụ tài chính thuận tiện hơn. Ở khía cạnh quản lý, đây còn là bước quan trọng trong việc phổ cập dịch vụ công qua ứng dụng định danh điện tử quốc gia, góp phần thúc đẩy quản lý minh bạch và hiệu quả theo mô hình chính quyền hai cấp.