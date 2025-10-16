Ngành cấp nước TP.HCM có tổng đài chăm sóc khách hàng cho hàng triệu người dân 16/10/2025 18:33

Thông tin được lãnh đạo Tổng công ty cấp nước Sài Gòn thông báo tại Hội nghị Tổng kết chương trình "Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng giai đoạn 2022-2025" và triển khai Tổng đài chăm sóc khách hàng SAWACO 1900 999 997 sáng 16-10.

Ngành cấp nước TP.HCM triển khai tổng đài chăm sóc khách hàng cho hàng triệu người dân.

Tổng đài được SAWACO đánh giá là bước tiến quan trọng trong chiến lược chăm sóc khách hàng. Với một đầu số duy nhất, tổng đài sẽ tiếp nhận mọi cuộc gọi của khách hàng cho toàn tổng công ty và các đơn vị cấp nước.

SAWACO cho rằng tổng đài ra đời sẽ góp phần tăng mức độ nhận diện thương hiệu, đảm bảo tính chuyên nghiệp, đồng bộ trong chăm sóc khách hàng, tạo đầu mối điều phối tập trung và nâng cao hiệu quả phục vụ.

Thông qua tổng đài, người dân sẽ được tư vấn, giới thiệu về dịch vụ cấp nước, các quy định về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch.

Tổng đài cũng có chức năng tiếp nhận những thắc mắc, phản ánh khiếu nại; báo sự cố, bể đường ống nước và các tình huống khẩn cấp khác; tiếp nhận phản hồi về sản phẩm, chất lượng dịch vụ hướng đến cải tiến nâng cao chất lượng dịch vụ ngày càng tốt hơn.

Khi cần liên hệ với đơn vị cấp nước, người dân chỉ cần gọi tổng đài. Sau khi nghe hướng dẫn, người dân cung cấp tên phường, xã hoặc đơn vị cấp nước sẽ được nhân viên tổng đài tiếp nhận và hỗ trợ nhanh chóng nhất.

Số tổng đài chăm sóc khách hàng.

Với việc triển khai tổng đài chăm sóc khách hàng SAWACO tiếp tục khẳng định cam kết "Phát triển vì cộng đồng", không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sử dụng nước sạch của hơn 11 triệu người dân TP.HCM.

Đặc biệt, thương hiệu SAWACO được Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn thống nhất và định danh rõ ràng trong toàn bộ hoạt động giao tiếp với khách hàng, đảm bảo sự nhận diện thương hiệu thống nhất, nâng cao chất lượng dịch vụ và tạo lập nền tảng cho quản lý tập trung.