Ngành Công Thương phía Nam tăng tốc, hướng đến phát triển xanh và bền vững 20/10/2025 18:52

Chiều 20-10, tại Tây Ninh, Bộ Công Thương phối hợp UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị ngành Công Thương các tỉnh, thành khu vực phía Nam lần thứ XI-2025. Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng chủ trì hội nghị.

Thứ trưởng Phan Thị Thắng phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: HUỲNH DU

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Phan Thị Thắng nhấn mạnh năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt, là năm cuối của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 và cũng là năm chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Bà Thắng đề nghị các địa phương, doanh nghiệp thẳng thắn chỉ ra tồn tại, vướng mắc và đề xuất giải pháp thực chất nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và phát triển ngành Công Thương vùng phía Nam. Bộ sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, góp phần hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội của cả nước.

Ông Nguyễn Hồng Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HUỲNH DU

Về phía đơn vị đăng cai, ông Nguyễn Hồng Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh khẳng định hội nghị năm nay là diễn đàn quan trọng để các địa phương chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và phát triển kinh tế tuần hoàn.

Tây Ninh hiện có 47 khu công nghiệp và 22 cụm công nghiệp hoạt động hiệu quả, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 13,4%, kim ngạch xuất khẩu tăng hơn 10%. Tỉnh cũng là địa phương dẫn đầu cả nước về năng lượng tái tạo, với nhiều dự án điện mặt trời, điện gió quy mô lớn đang vận hành ổn định.

Khu vực phía Nam tiếp tục là đầu tàu tăng trưởng công nghiệp của cả nước. Ảnh: HD

Theo Bộ Công Thương, khu vực phía Nam tiếp tục là đầu tàu tăng trưởng của cả nước, với chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tại nhiều địa phương tăng mạnh, như: An Giang 14,32%; Đồng Nai 14,03%; Tây Ninh 13,4%; Đồng Tháp 12,95%. Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ đạt hơn 2,24 triệu tỉ đồng, tăng 12,47% so với cùng kỳ; xuất khẩu ước đạt 124,9 tỉ USD, chiếm gần 36% cả nước, xuất siêu 18,12 tỉ USD.

Ngành Công Thương phía Nam tăng tốc, hướng đến phát triển xanh và bền vững. Ảnh: CLA

Trong khuôn khổ của sự kiện, hội nghị tập trung đánh giá kết quả phát triển công nghiệp - thương mại của khu vực trong 9 tháng đầu năm, xác định nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2025 và năm 2026, đồng thời thảo luận giải pháp tháo gỡ khó khăn, tăng cường phối hợp vùng để thúc đẩy phát triển ngành trong giai đoạn tới.

Ngành công thương tiếp tục xúc tiến thị trường, phát triển logistics xanh, thương mại điện tử, thanh toán không tiền mặt và triển khai hiệu quả chương trình “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Ban Tổ chức trao cờ đăng cai tổ chức cho Sở Công Thương TP.HCM. Ảnh: HD

Kết thúc hội nghị, Ban Tổ chức đã công bố và trao cờ đăng cai tổ chức Hội nghị ngành Công Thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam năm 2026 cho Sở Công Thương TP.HCM, tiếp nối tinh thần liên kết – hợp tác – phát triển bền vững của toàn vùng.