Ngành điện TP.HCM: Hoạt động thông suốt, cấp điện ổn định sau sáp nhập 18/09/2025 10:40

(PLO)- Sau sáp nhập, Tổng công ty Điện lực TP.HCM - EVNHCMC tiếp nhận các công ty điện lực thuộc tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ. Số lượng khách hàng tăng, địa bàn trải rộng, hạ tầng chưa đồng bộ đặt ra nhiều thách thức cho ngành điện TP.

Trong bối cảnh mới, EVNHCMC đã làm gì để vừa vận hành bộ máy mới ổn định, nhanh chóng, vừa không làm gián đoạn việc cấp điện phục vụ người dân và doanh nghiệp?

Pháp Luật TP.HCM trao đổi với ông Phạm Quốc Bảo, chủ tịch HĐTV Tổng công ty Điện lực TP.HCM, về vấn đề này.

Nhanh chóng ổn định bộ máy

- Đầu tháng 8, EVNHCMC tổ chức công bố thành lập 9 công ty điện lực (CTĐL) mới sau khi sắp xếp lại các điện lực thành viên và sáp nhập ngành điện của 2 tỉnh Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu vào TPHCM. Diện mạo mới của ngành điện thành phố hiện nay như thế nào, thưa ông?

+ Ông Phạm Quốc Bảo: Cùng với việc sáp nhập địa giới hành chính của TP.HCM, từ ngày 1-7-2025, theo quyết định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực TP.HCM đã tiếp nhận và quản lý hai CTĐL Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu từ Tổng công ty Điện lực Miền Nam.

Ngay sau khi sáp nhập, EVNHCMC đã tổ chức sắp xếp lại 15 CTĐL hiện hữu của TP.HCM và 2 CTĐL Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cùng 18 điện lực cấp huyện thành 15 CTĐL khu vực trực thuộc theo đúng chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy và đồng nhất mô hình quản lý.

Cụ thể, sau sắp xếp, ngành điện của hai tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ được tổ chức và thành lập mới gồm 5 CTĐL khu vực trực thuộc EVNHCMC, bao gồm các CTĐL Thuận An, Bình Dương, Bến Cát và Đất Đỏ, Vũng Tàu.

Đến ngày 1-7, chúng tôi cũng đã sắp xếp, tinh gọn 15 công ty trực thuộc trước đây thành 10 CTĐL. Trong đó, 4 đơn vị được sắp xếp lại gồm: CTĐL Sài Gòn (sáp nhập từ điện lực Sài Gòn, Tân Bình, một phần Phú Thọ và một phần Gia Định), CTĐL Tân Thuận (sáp nhập từ điện lực Tân Thuận và Duyên Hải), CTĐL Gia Định (sáp nhập điện lực Gia Định và một phần Gò Vấp), CTĐL Chợ Lớn (sáp nhập điện lực Chợ Lớn với Tân Phú và một phần Phú Thọ). Sáu đơn vị còn lại giữ nguyên như trước đây, gồm điện lực Thủ Đức, Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn, An Phú Đông và Bình Phú.

Việc sáp nhập địa giới hành chính đã mở ra không gian phát triển rộng lớn hơn cho TPHCM. Riêng đối với ngành điện, tiếp nhận thêm điện lực của hai tỉnh vừa là cơ hội, vừa là thách thức lớn đối với EVNHCMC. Vì vậy, hiện nay chúng tôi đang tập trung mọi nguồn lực triển khai ngay các giải pháp để đảm bảo cấp điện cho siêu đô thị TP.HCM mới với hơn 14 triệu dân sau sáp nhập.

Ông Phạm Quốc Bảo, chủ tịch HĐTV Tổng công ty Điện lực TP.HCM

- Sau hai tháng đi vào hoạt động, việc vận hành bộ máy mới ra sao?

+ Ngay từ khi có chủ trương sáp nhập, để 5 CTĐL thành lập mới bắt kịp với mô hình hoạt động chung của các đơn vị trực thuộc EVNHCMC. Tổng công ty đã phân công lãnh đạo và chỉ đạo các ban chức năng xuống làm việc trực tiếp với các công ty này để hỗ trợ sắp xếp bộ máy, hướng dẫn quy trình quản trị nội bộ, cài đặt máy móc, công nghệ. Song song đó là tổ chức đào tạo, huấn luyện về các quy trình quản lý kỹ thuật, quản lý vận hành lưới điện, công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng theo mô hình chung của tổng công ty.

Đồng thời, hướng dẫn thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn khách hàng cài đặt app EVNHCMC, tổng đài chăm sóc khách hàng, thông báo chuyển đổi mã đơn vị, mã khách hàng và tài khoản thanh toán.

Để ổn định nội bộ từng đơn vị cũng như không làm ảnh hưởng việc cấp điện cho khách hàng, trong giai đoạn đầu, các CTĐL này vừa duy trì hoạt động theo cách thức cũ, vừa chuyển dần sang hoạt động theo bộ máy mới. Đến ngày 1-8-2025 thì tất cả các đơn vị mới thành lập đã chính thức đi vào vận hành theo đúng mô hình chung của tổng công ty.

EVNHCMC cũng đã tổ chức các hội nghị để ban lãnh đạo tổng công ty trực tiếp gặp gỡ, đối thoại với cán bộ, người lao động của các công ty điện lực mới để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và kịp thời tháo gỡ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc để các đơn vị đi vào động ngay. Nhờ vậy sau hai tháng vận hành, 15 đơn vị thuộc đã hòa chung một nhịp, bước đầu đã vận hành ổn định và cung cấp dịch vụ điện liên tục, chất lượng cho khách hàng.

Các đơn vị chức năng của EVNHCMC trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn cài đặt máy móc, công nghệ tại các CTĐL mới thành lập - Ảnh: EVNHCMC

Nhanh chóng khắc phục các tồn tại để luôn “đi trước một bước”

- Với việc sáp nhập hai tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM trở thành siêu đô thị có tới 14 triệu dân. Những thuận lợi và thách thức nào đang đặt ra cho ngành điện trong giai đoạn này?

+ Sau sáp nhập, TPHCM có 3 cực phát triển mạnh mẽ của khu vực các tỉnh phía Nam, quy tụ những kết quả vượt trội về công nghiệp, thương mại, dịch vụ, cảng biển và hội nhập quốc tế để có cơ sở hình thành một siêu đô thị, trung tâm tài chính dịch vụ, sản xuất, logistic và đổi mới sáng tạo đạt tầm vóc khu vực và thế giới. Đây cũng là thuận lợi cho hành trình vươn mình ngang tầm khu vực và thế giới mà ngành điện đang hướng tới.

Tuy nhiên, tình hình mới cũng đặt ra cho ngành điện nhiệm quan trọng và nặng nề khi nhu cầu sử dụng điện tăng cao; chất lượng điện năng và dịch vụ về điện được khách hàng yêu cầu và kỳ vọng vượt trội, nhiều phụ tải công suất lớn và đòi hỏi chất lượng điện cao như trung tâm dữ liệu (data center), đầu tư sản xuất công nghệ cao (chip, AI…), kế hoạch phát triển xe điện, metro….

Trong khi đó, nhiều thách thức rất lớn đặt ra khi vừa tiếp nhận các đơn vị cùng ngành có mô hình tổ chức hoạt động chưa tương đồng. Nhiều chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật như trình độ tự động hóa lưới điện, độ tin cậy cung cấp điện, việc tiếp nhận và thời gian giải quyết dịch vụ khách hàng của các công ty điện lực mới còn khoảng cách so với mức độ chung của toàn Tổng công ty đã đạt được trước khi sáp nhập.

- Vậy trước mắt ngành điện TP.HCM đã chuẩn bị các giải pháp gì, thưa ông?

+ EVNHCMC đã triển khai ngay nhiệm vụ ổn định tổ chức bộ máy, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ cung cấp điện cho khách hàng liên tục và thông suốt, lập và triển khai kế hoạch đầu tư, cải tạo, phát triển lưới điện nhằm mục tiêu nhanh chóng khắc phục dứt điểm các tồn tại nêu trên trong thời gian nhanh nhất từ 2 đến 3 năm.

Tổng công ty quyết tâm nỗ lực để nhanh chóng khắc phục các tồn tại, vượt qua các thách thức của quá trình sáp nhập, cơ cấu lại tổ chức phù hợp với địa bàn hoạt động mới, sẵn sàng thực hiện sứ mệnh “đi trước một bước” trong đảm bảo cung cấp điện và cung ứng các dịch vụ về điện phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng thành phố trở thành siêu đô thị hiện đại, văn minh, nghĩa tình, là trung tâm tài chính dịch vụ, sản xuất, logistics và đổi mới sáng tạo ngang tầm khu vực và thế giới.

BOX: