Ngày mai sẽ thông xe đoạn đèo Mimosa 29/11/2025 16:21

(PLO)- Đèo Mimosa (Lâm Đồng) dự kiến thông xe vào ngày mai; khu vực đèo D’Ran dự kiến ngày 2-12 sẽ thông xe một làn…

Chiều 29-11, Cục Đường bộ cho biết hiện trên Quốc lộ 27C còn chín vị trí tắc đường, trên Quốc lộ 20 còn hai vị trí.

Chín vị trí ách tắc trên Quốc lộ 27C nằm trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa thể thông xe. Các phương tiện lưu thông từ Nha Trang đi Đà Lạt được hướng dẫn đi theo hai lộ trình thay thế:

Hướng 1: Từ Nha Trang đi theo Quốc lộ 1 đến Km1556+00, rẽ phải vào Quốc lộ 27 đến Km174+00, sau đó vào cao tốc Liên Khương - Prenn để đến Đà Lạt. Hướng 2: Từ Nha Trang đi theo Quốc lộ 1 đến Quốc lộ 26, tiếp tục vào Quốc lộ 27 để đến Đà Lạt.

Đèo Mimosa thời điểm bị sạt lở tối 19-11. Ảnh: CHÍNH THÀNH

Đối với Quốc lộ 20, hai vị trí tắc đường đều nằm trên địa phận tỉnh Lâm Đồng. Trong đó, đoạn qua khu vực đèo Mimosa dự kiến sẽ thông xe trở lại vào ngày mai (30-11).

Riêng vị trí sạt lở tại khu vực đèo D’Ran trên Quốc lộ 20, Sở Xây dựng Lâm Đồng đang triển khai khắc phục. Dự kiến ngày 2-12 sẽ thông xe một làn và đến ngày 15-12 sẽ hoàn thành việc khắc phục toàn bộ khối lượng đất, đá sạt lở.