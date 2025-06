Ngày thứ 5 biểu tình ở Los Angeles: Tòa bác yêu cầu của California chặn khẩn cấp quân đội; Thủy quân lục chiến đã đến 11/06/2025 06:30

Ngày 10-6, biểu tình ở Los Angeles (bang California) phản đối chính sách nhập cư của chính phủ Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục leo thang ngày thứ 5 căng thẳng.

Trong ngày 10-6, làn sóng biểu tình tiếp tục leo thang. Cảnh sát buộc bắn đạn ít sát thương và dùng hơi cay để đối phó và đẩy lùi đám đông. Theo Sở Cảnh sát Los Angeles (LAPD), ít nhất 113 người đã bị bắt trong các cuộc biểu tình tại TP tính tới ngày 10-6.

Theo tờ The New York Times, hơn 350 người biểu tình ở ít nhất 5 thành phố khắp nước Mỹ, gồm Los Angeles và San Francisco (California), New York (bang New York), Dallas và Austin (bang Texas), đã bị bắt kể từ hôm 6-6. Mặc dù đôi khi các cuộc chạm trán trở nên căng thẳng, khiến một số người biểu tình và nhân viên thực thi pháp luật bị thương, các cuộc biểu tình vẫn diễn ra khá ôn hòa và chỉ giới hạn ở một số khu vực nhỏ của thành phố.

Tính đến ngày 10-6, ông Trump đã ra lệnh điều động tổng cộng 4.000 Vệ binh Quốc gia và 700 lính Thủy quân lục chiến đến Los Angeles. Không rõ toàn bộ 4.000 vệ binh này đã tới thực địa chưa.

California thất bại trong nỗ lực ngăn quân đội liên bang

Ngày 10-6, Thẩm phán Charles R. Breyer của Tòa án Liên bang tại TP San Francisco (California) đã bác đơn yêu cầu của chính quyền bang California về việc ban hành lệnh cấm khẩn cấp việc chính phủ liên bang điều động quân đội, đài CNN đưa tin.

Đơn yêu cầu này nhằm ngăn Washington điều động Thủy quân lục chiến và Vệ binh Quốc gia đến hỗ trợ thực thi pháp luật, đặc biệt trong các hoạt động liên quan đến di trú.

Thẩm phán Breyer quyết định sẽ tổ chức một phiên điều trần chính thức vào chiều 12-6 để xem xét kỹ lưỡng tính pháp lý của hành động này.

Khí gas không gây chết người được bắn ra bên ngoài trung tâm giam giữ liên bang ở California để giải tán người biểu tình vào ngày 10-6. Ảnh: CNN

Trong khi đó, chính quyền thành phố Los Angeles - nơi đang diễn ra biểu tình - tiếp tục lên tiếng phản đối sự hiện diện ngày càng lớn của lực lượng quân sự liên bang.

Thị trưởng Los Angeles - bà Karen Bass khẳng định không có tình huống nào trong tuần qua đủ nghiêm trọng để phải huy động Vệ binh Quốc gia hay Thủy quân lục chiến.

"Không có điều gì đáng kể xảy ra ở đây cả" - bà Bass nói.

Khi được hỏi về kế hoạch của lực lượng Thủy quân, bà trả lời: “Tôi không biết họ sẽ làm gì khi tới đây”.

Bà Bass nhấn mạnh rằng tình trạng bất ổn chỉ giới hạn trong “một vài dãy phố tại khu trung tâm” và cam kết rằng bất kỳ hành vi bạo lực nào cũng sẽ bị xử lý nghiêm.

Hơn 700 Thủy quân lục chiến chờ lệnh ngoài thành phố

Theo các nguồn tin từ Lầu Năm Góc, hơn 700 binh sĩ Thủy quân lục chiến Mỹ đã được kích hoạt từ đầu tuần và hiện đang đồn trú bên ngoài Los Angeles. Lực lượng này sẵn sàng nhận lệnh hỗ trợ Vệ binh Quốc gia trong các hoạt động kiểm soát biểu tình và bảo vệ an ninh.

Nhiều binh sĩ đang tham gia các khóa huấn luyện bổ sung để chuẩn bị cho các tình huống hỗn loạn. Một nguồn tin tiết lộ với CNN rằng phần lớn lực lượng này sẽ không xuất hiện trước công chúng trừ khi có yêu cầu đặc biệt nhằm kiểm soát bạo lực.

Lực lượng này thuộc Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 7, Sư đoàn Thủy quân lục chiến số 1, đóng tại Trung tâm Tác chiến Trên bộ Thủy quân lục chiến ở TP Twentynine Palms (bang California).

Tổng Tư lệnh Thủy quân lục chiến Mỹ - Tướng Eric Smith đã xác nhận thông tin trên trong phiên điều trần trước Quốc hội.

Ông Smith cho biết tiểu đoàn này đang đóng quân gần Los Angeles, sẵn sàng thực hiện mệnh lệnh từ Bộ Tư lệnh Bắc Mỹ, nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa được lệnh can thiệp trực tiếp.

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cho biết thời gian triển khai dự kiến là 60 ngày, và khẳng định lực lượng được bảo đảm đầy đủ về nơi ăn chốn ở, thực phẩm, nước uống và trang bị cần thiết.

Chi phí cho chiến dịch triển khai lực lượng này được ước tính lên tới 134 triệu USD, theo lời bà Bryn MacDonnell - trợ lý đặc biệt của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ.

Tuyên bố cứng rắn từ Nhà Trắng

Cũng trong ngày 10-6, Tổng thống Trump tái khẳng định sẽ không rút lại chính sách nhập cư cứng rắn.

“Nếu có nổi loạn thật sự, tôi chắc chắn sẽ viện dẫn [Đạo luật Chống nổi loạn]. Chúng ta sẽ xem xét. Còn hiện tại, Vệ binh Quốc gia sẽ ở lại thành phố cho đến khi không còn nguy hiểm” - ông Trump nói.

Ông Trump cảnh báo rằng bất kỳ cuộc biểu tình nào nổ ra vì chiến dịch siết di trú này sẽ “bị đáp trả bằng lực lượng tương xứng hoặc mạnh hơn”.

Theo CNN, đây được xem là một thông điệp rõ ràng từ Nhà Trắng trong bối cảnh biểu tình rải rác tiếp diễn và cuộc bầu cử đang đến gần.

Việc triển khai lực lượng quân sự liên bang vào thành phố Los Angeles được đánh giá là bước leo thang mới trong cách tiếp cận của chính quyền ông Trump, làm dấy lên tranh cãi về ranh giới giữa thực thi pháp luật và quyền tự do biểu tình.