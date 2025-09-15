Ngoại trưởng Mỹ Rubio cùng ông Netanyahu đến Bức tường Than khóc ở Jerusalem 15/09/2025 06:09

(PLO)- Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tiếp riêng Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trước khi cả hai cùng tới thăm Bức tường Than khóc ở TP Jerusalem.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 14-9 đã tiếp Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, nhận xét rằng mối quan hệ giữa hai nước đang ở giai đoạn mạnh mẽ nhất từ trước tới nay, theo tờ The Times of Israel.

Sau khi đáp xuống sân bay Ben Gurion (TP Tel Aviv, Israel), ông Rubio đã gặp riêng ông Netanyahu trước khi hai người này cùng với Đại sứ Mỹ tại Israel - ông Mike Huckabee và các vị phu nhân tới thăm Bức tường Than khóc ở TP Jerusalem – một di tích linh thiêng trong cả Do Thái giáo và Hồi giáo.

Các nhà lãnh đạo đã cùng nhau cầu nguyện và “đặt một giấy ghi thông điệp giữa những viên đá” của Bức tường Than khóc – một thực hành tín ngưỡng thường thấy ở nhiều người hành hương tới địa điểm lịch sử này.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (chính diện, cà vạt đỏ) cùng Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (giữa, cà vạt xanh) tới thăm Bức tường Than khóc ở TP Jerusalem hôm 14-9. Ảnh: THE TIMES OF ISRAEL

Cuối chuyến thăm Bức tường Than khóc, ông Netanyahu bày tỏ rằng ông “nghĩ chuyến thăm [của Ngoại trưởng Mỹ] là minh chứng cho sự bền chặt và sức mạnh của liên minh Israel-Mỹ” và so sánh mối quan hệ này “mạnh mẽ và bền chặt như những viên đá” của công trình lịch sử này.

Ông Netanyahu cho rằng mối quan hệ liên minh Israel-Mỹ “chưa bao giờ mạnh mẽ hơn thế” và ông “vô cùng trân trọng điều đó”.

Ông Rubio không trả lời báo giới trước khi rời khỏi Bức tường Than khóc.

Ông Rubio là ngoại trưởng Mỹ thứ hai tới thăm TP Jerusalem và Bức tường Than khóc. Năm 2020, Ngoại trưởng Mỹ lúc bấy giờ là ông Mike Pompeo đã tới thăm khu vực này, làm dấy lên phản ứng gay gắt từ Palestine và Liên đoàn Ả Rập vì khu vực này nằm trong khu Bờ Tây mà Israel đang “chiếm đóng”.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump vào năm 2017 và Phó Tổng thống Mike Pence vào năm 2018 cũng đã tới thăm Jerusalem và vấp phải phản ứng tương tự. Lúc đó, ông Trump cũng từng “đặt một giấy ghi thông điệp giữa những viên đá” của Bức tường Than khóc.

Chưa có phản ứng chính thức từ Palestine và các quốc gia Ả Rập về chuyến thăm lần này của ông Rubio.

Theo hãng tin AFP, Ngoại trưởng Mỹ sẽ có cuộc hội đàm chính thức với ông Netanyahu cùng các quan chức nước chủ nhà trong ngày 15-9, trước khi kết thúc chuyến thăm và rời Israel vào ngày 16-9 để sang thăm Anh.

Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn chưa có cập nhật chi tiết về những hoạt động của ông Rubio tại Israel.

Trước đó trong thông cáo ngày 12-9, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết ông Rubio “sẽ trình bày các ưu tiên của Mỹ trong cuộc xung đột Israel-Hamas và các vấn đề rộng hơn liên quan đến an ninh Trung Đông, tái khẳng định cam kết của Mỹ đối với an ninh Israel”.

Phát biểu trước khi lên máy bay sang Israel, ông Rubio hôm 13-9 nhận xét rằng “mối quan hệ Mỹ-Israel rất bền chặt” và “vẫn đang tiếp tục bền chặt”.

Chuyến thăm của ông Rubio tới Israel diễn ra trong bối cảnh hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp của các nhà lãnh đạo Ả Rập và Hồi giáo sắp được tổ chức tại Qatar vào ngày 15--9, vài ngày sau vụ Israel không kích Doha (Qatar) nhằm vào các lãnh đạo cấp cao của Hamas.

Qatar bảo lưu quyền đáp trả vụ không kích của Israel. Doha cùng các đồng minh Ả Rập lên án gay gắt vụ không kích hôm 9-9 và cuộc chiến mà chính quyền ông Netanyahu đã tiến hành ở Dải Gaza.