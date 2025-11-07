Người dân bất ngờ khi thấy Đà điểu chạy trên đường ở TP.HCM 07/11/2025 12:29

(PLO)- Nhiều người dân chứng kiến tỏ ra lo lắng về mất an toàn giao thông khi thấy một con Đà điểu chạy trên đường ở phường Bến Cát, TP.HCM.

Sáng 7-11, nhiều người dân di chuyển trên tuyến đường NA3, đoạn qua địa bàn phường Bến Cát, TP.HCM bất ngờ khi thấy một con đà điểu cao khoảng 2 mét chạy tự do giữa đường.

Clip: Người dân quay lại cảnh Đà điểu chạy tung tăng trên phố.

Nhiều người dân hiếu kỳ dừng xe để quay lại cảnh tượng hiếm thấy này. Tuy nhiên, một số người cũng lo lắng sẽ gây mất an toàn giao thông khi con Đà điểu chạy ở làn đường dành cho ô tô.

UBND phường Bến Cát cho biết ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường và tổ chức vây bắt thành công con Đà điểu này.

Một số người dân cho biết, có thể con Đà điểu đã bị xổng ra khỏi khu vực nuôi nhốt của một người dân nào đó.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được chủ nhân của con Đà điểu.