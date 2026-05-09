Người dùng tiêu dùng chuẩn bị được mua ô tô Toyota không tốn xăng 09/05/2026 20:03

Trong bối cảnh nhiều nhà sản xuất ô tô toàn cầu đang có xu hướng cắt giảm các mục tiêu đầy tham vọng về ô tô điện, Toyota lại đang thực hiện bước đi ngược lại bằng cách tăng tốc đầu tư và doanh số trong phân khúc này.

Trong ba tháng đầu năm 2026, tập đoàn ô tô lớn nhất thế giới đã ghi nhận mức tăng trưởng doanh số xe điện kỷ lục với 79.002 chiếc, cao hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này có được nhờ việc ra mắt thêm 7 mẫu xe mới, nâng tổng số dòng xe thuần điện của hãng lên 19 mẫu.

Sự chuyển dịch của Toyota diễn ra trong bối cảnh giá xăng dầu leo thang do xung đột tại Trung Đông đã kích thích trở lại sự quan tâm của người tiêu dùng đối với xe điện.

Trong khi các đối thủ như Ford, Honda hay Nissan đã hủy bỏ hoặc thu hẹp các dự án đầu tư xe điện tại Mỹ sau khi chính quyền nước này cắt bỏ các ưu đãi thuế, Toyota lại công bố khoản đầu tư 800 triệu USD vào nhà máy ở Kentucky để sản xuất mẫu xe điện thứ hai tại thị trường này.

Các chuyên gia kinh tế nhận định rằng năm 2026 chính là thời điểm bắt đầu cho quá trình chuyển đổi thuần điện toàn diện của hãng xe Nhật Bản.

Mặc dù sản lượng xe điện hiện tại của Toyota vẫn chỉ bằng một phần năm so với Tesla và còn rất nhỏ bé so với doanh số xe hybrid vốn là thế mạnh truyền thống, nhưng hãng đang cho thấy những nỗ lực rõ rệt để thu hẹp khoảng cách cạnh tranh.

Tại thị trường Trung Quốc, Toyota áp dụng chiến lược địa phương hóa sâu sắc bằng cách hợp tác với các đối tác nội địa như BYD để phát triển các dòng xe phù hợp với thị hiếu riêng.

Tại thị trường nội địa Nhật Bản, các chính sách trợ giá mạnh tay từ chính phủ đã giúp mẫu bZ4X của hãng trở thành xe điện bán chạy nhất trong giai đoạn 6 tháng tính đến tháng 3 vừa qua.

Bên cạnh nỗ lực tăng trưởng doanh số, Toyota vẫn duy trì chiến lược đa lộ trình khi cung cấp đồng thời nhiều lựa chọn từ xe thuần điện, xe lai sạc điện, xe chạy bằng pin nhiên liệu hydro đến xe động cơ đốt trong.

Từ năm sau, hãng dự kiến sẽ bắt đầu bàn giao những mẫu xe đầu tiên sử dụng cấu trúc phần khung gầm tối ưu hóa hoàn toàn cho pin, đánh dấu bước thứ ba trong kế hoạch dài hạn về xe điện.

Những chuyển động này cho thấy Toyota đang thực sự nghiêm túc trong việc đáp ứng các quy định khắt khe về phát thải tại thị trường châu Âu và Anh mà không cần phải mua tín chỉ carbon từ các đối thủ.