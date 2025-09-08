Người Hải Phòng nô nức đến Triển lãm thành tựu đất nước trên chuyến xe miễn phí

Sáng 8-9, 11 chuyến xe miễn phí đầu tiên do TP Hải Phòng bố trí đã đưa người dân TP đi Hà Nội để tham quan Triển lãm thành tựu đất nước.
Các chuyến xe xuất phát tại 2 điểm: Bên phía đông tại Cung Văn hóa Hữu Nghị Việt Tiệp, bên phía tây tại Trung tâm Văn hoá xứ Đông đến Trung tâm Triển lãm Quốc gia (xã Đông Anh, Hà Nội).
Riêng trong sáng nay, tại Cung Văn hóa Hữu Nghị Việt Tiệp có 7 xe 45 chỗ và tại Trung tâm Văn hoá xứ Đông có 4 xe 29 chỗ với tổng số 431 người dân. Tham gia đoàn có các nhà xe: H68, Hải Âu, Đất Cảng, Vân Thanh, Hưng Thịnh, Trung Văn... cùng chung tay với TP tổ chức chuyến đi ý nghĩa này.
Để hỗ trợ người dân, người cao tuổi tốt nhất, nhiều đơn vị đã tài trợ khăn ướt, nước uống và hướng dẫn viên du lịch. Đoàn thanh niên TP Hải Phòng cũng huy động cán bộ Đoàn tham gia hướng dẫn, hỗ trợ người cao tuổi trong suốt hành trình.
Rất đông người dân đến sớm trước thời điểm xuất và bày tỏ vui mừng, phấn khởi vì được đưa đón miễn phí tham quan triển lãm, để họ có cơ hội tìm hiểu về thành tựu 80 năm của đất nước và TP Hải Phòng.
Theo ban tổ chức, người dân có nhu cầu tham quan triển lãm có thể liên hệ qua số điện thoại 0904.394.858 hoặc 0913.354.472 để đăng ký để Ban tổ chức bố trí đủ xe đưa đón.
Thời gian, lịch trình: 8h-8h30 đón và 15h-15h30 trả khách tại hai điểm: Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Tiệp (phố Lạch Tray) và Trung tâm Văn hóa Xứ Đông (TP Hải Dương cũ).
Tại Triển lãm thành tựu đất nước, khu vực triển lãm trong nhà của TP Hải Phòng đặt tại Nhà Kim Quy (sảnh 7, khu Tỉnh giàu nước mạnh) có diện tích 375 m² với chủ đề “Hải Phòng - Niềm tin và khát vọng vươn mình cùng đất nước” với 11 nhóm chuyên đề chính.
Khu vực triển lãm ngoài trời của TP Hải Phòng tại sân Đông với chủ đề “Hải Phòng vươn ra biển lớn”, diện tích gần 9.823 m², quy tụ 80 gian hàng tiêu biểu đại diện cho các thế mạnh phát triển kinh tế của Hải Phòng, được chia thành 5 khu chính: Khu công nghiệp công nghệ cao, cảng biển và logistic; khu xây dựng và bất động sản; khu nông nghiệp công nghệ cao và thủ công mỹ nghệ; khu dịch vụ và du lịch; khu trải nghiệm.