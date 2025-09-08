Người Hải Phòng nô nức đến Triển lãm thành tựu đất nước trên chuyến xe miễn phí 08/09/2025 15:05

(PLO)- TP Hải Phòng tổ chức xe đưa đón miễn phí cho người dân Hải Phòng đi Hà Nội tham quan Triển lãm thành tựu đất nước từ hôm nay đến hết ngày 15-9.

Sáng 8-9, 11 chuyến xe miễn phí đầu tiên do TP Hải Phòng bố trí đã đưa người dân TP đi Hà Nội để tham quan Triển lãm thành tựu đất nước.

TP Hải Phòng bố trí các chuyến xe miễn phí đưa đón người dân đi Hà Nội tham quan Triển lãm thành tựu đất nước

Các chuyến xe xuất phát tại 2 điểm: Bên phía đông tại Cung Văn hóa Hữu Nghị Việt Tiệp, bên phía tây tại Trung tâm Văn hoá xứ Đông đến Trung tâm Triển lãm Quốc gia (xã Đông Anh, Hà Nội).

Riêng trong sáng nay, tại Cung Văn hóa Hữu Nghị Việt Tiệp có 7 xe 45 chỗ và tại Trung tâm Văn hoá xứ Đông có 4 xe 29 chỗ với tổng số 431 người dân. Tham gia đoàn có các nhà xe: H68, Hải Âu, Đất Cảng, Vân Thanh, Hưng Thịnh, Trung Văn... cùng chung tay với TP tổ chức chuyến đi ý nghĩa này.

Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hải Phòng Trần Thị Hoàng Mai (giữa) lên chuyến xe thăm hỏi người cao tuổi, giới thiệu về chuyến xe ý nghĩa phục vụ người dân.

Để hỗ trợ người dân, người cao tuổi tốt nhất, nhiều đơn vị đã tài trợ khăn ướt, nước uống và hướng dẫn viên du lịch. Đoàn thanh niên TP Hải Phòng cũng huy động cán bộ Đoàn tham gia hướng dẫn, hỗ trợ người cao tuổi trong suốt hành trình.

Rất đông người dân đến sớm trước thời điểm xuất và bày tỏ vui mừng, phấn khởi vì được đưa đón miễn phí tham quan triển lãm, để họ có cơ hội tìm hiểu về thành tựu 80 năm của đất nước và TP Hải Phòng.

Theo ban tổ chức, người dân có nhu cầu tham quan triển lãm có thể liên hệ qua số điện thoại 0904.394.858 hoặc 0913.354.472 để đăng ký để Ban tổ chức bố trí đủ xe đưa đón.

Thời gian, lịch trình: 8h-8h30 đón và 15h-15h30 trả khách tại hai điểm: Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Tiệp (phố Lạch Tray) và Trung tâm Văn hóa Xứ Đông (TP Hải Dương cũ).

Tình nguyện viên đang phát nước uống, giới thiệu cho nhân dân trong suốt chuyến đi.

Các chuyến xe đưa người dân Hải Phòng tham quan triển lãm lăn bánh từ Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Tiệp.

Người dân Hải Phòng tham quan Triển lãm thành tựu đất nước