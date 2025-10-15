Người mua vàng cần lưu ý thông tin này 15/10/2025 14:47

(PLO)-Ngân hàng Mỹ dự báo giá vàng tiếp tục xu hướng tăng, thậm chí là sẽ đạt những cột mốc mới.

Giá vàng thế giới hôm nay (15-10) chạm mốc 4.179 USD/ounce, tương đương 134 triệu đồng/lượng.

Trong nhận định mới nhất, Ngân hàng Bank of America (Mỹ) cho rằng, mặc dù có nguy cơ xảy ra một số biến động trong ngắn hạn và khả năng củng cố giá, vàng vẫn đang duy trì xu hướng tăng không thể ngăn cản.

Ngân hàng Mỹ này dự báo giá vàng trung bình sẽ ở mức khoảng 4.438 USD/ounce trong cả năm 2025.

"Khung chính sách phi truyền thống của Mỹ được dự báo sẽ tiếp tục hỗ trợ giá vàng. Thêm vào đó, các yếu tố như thâm hụt tài khóa, nợ công gia tăng và chủ trương cắt giảm lãi suất trong bối cảnh lạm phát vẫn ở mức 3% sẽ càng củng cố cho đà tăng này.

Trong tháng 9, lượng mua vào các quỹ ETF vàng đã tăng 880% so với cùng kỳ, đạt mức cao nhất mọi thời đại là 14 tỉ USD. Tương tự, tổng đầu tư vào vàng vật chất và giấy tờ gần như tăng gấp đôi lên trên 5% thị trường cổ phiếu và thu nhập cố định toàn cầu. Do đó, trong ngắn hạn, giá vàng vẫn củng cố sức mạnh" - Bank of America nhận định.

Các chuyên gia phân tích của Bank of America kỳ vọng nhu cầu đầu tư tăng 14% sẽ đẩy giá vàng lên 5.000 USD/ounce, tương đương 160 triệu đồng/lượng. Thậm chí, giá vàng có thể đạt tới 6.000 USD/ounce, tương đương 192 triệu đồng/lượng.

Tuy vậy để đạt được mức tăng này, các nhà đầu tư cần tăng mức mua vào thêm 28%. Đây là một mục tiêu khả thi nhưng rất khó khăn.