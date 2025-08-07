Người mua vàng đang 'đứng ngồi không yên' với thông tin này 07/08/2025 14:05

(PLO)-Giá vàng có thể leo lên mức không tưởng, khiến người mua vàng dài hạn nhận nhiều lợi ích lớn.

Giá vàng thế giới hôm nay (7-8) chạm mức 3.377 USD/ounce, tương đương 107,8 triệu đồng/lượng.

Theo giới phân tích, giá vàng tiếp tục tăng mạnh vì đồng USD tăng giá trị cũng như căng thẳng thương mại giữa Mỹ và các đối tác.

Trong báo cáo với chủ đề "Triển vọng của vàng", Quỹ WisdomTree (Mỹ) cho biết, vẫn có nhiều động lực để giá vàng tăng trưởng. Đặc biệt, nếu chính quyền Trump theo đuổi một chính sách làm suy yếu đồng USD một cách có chủ đích, giá vàng có thể tăng rất mạnh.

Các chuyên gia phân tích WisdomTree lưu ý rằng, kể từ khi thiết lập mức cao kỷ lục 3.500 USD/ounce (112 triệu đồng/lượng) vào ngày 22-4, giá vàng đã dao động trong khoảng từ 3.180 - 3.400 USD.

"Chúng tôi dự báo giá vàng sẽ giảm nhẹ trong thời gian tới vì các mức thuế quan cuối cùng thấp hơn so với các con số ban đầu, đã làm giảm đi tính rủi ro thương mại.

Nhưng thuế quan vẫn tạo sự thay đổi đáng kể cho thương mại toàn cầu so với trước đó. Do đó, vàng vẫn là một tài sản phòng ngừa rủi ro chống lại những diễn biến thương mại bất lợi.

Đến quý II-2026, chúng tôi dự đoán vàng có thể đạt 3.850 USD/ounce, tương đương 123 triệu đồng/lượng" - WisdomTree nhận định.

Theo Gold Price, người mua vàng lướt sóng lẫn dài hạn đều đang có lãi. Cụ thể người mua vàng "lướt sóng" lãi 9 USD/ounce, tương đương 288.000 đồng/lượng.

Người mua vàng và nắm giữ trong vòng 1 tháng qua đang lãi 60 USD/ounce, tương đương 1,9 triệu đồng/lượng.