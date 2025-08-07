Giá vàng thế giới nén 'lò xo' chuẩn bị cho cú bật mạnh mới? 07/08/2025 07:27

(PLO)- Có 5 yếu tố chính đang đẩy giá vàng thế giới đi lên.

Cập nhật vào đầu giờ sáng nay trên thị trường New York, giá vàng thế giới tạm thời hạ nhiệt đà tăng. Giá vàng thế giới giao ngay hạ 0,2% xuống 3.373,59USD/ounce. Giá vàng thế giới giao hợp đồng tương lai không thay đổi nhiều ở mức 3.433,4USD/ounce.

Nếu kịch bản Mỹ chủ động làm suy yếu đồng USD xảy ra, giá vàng thế giới có thể sẽ bật tăng rất mạnh. Ảnh: Kitco News

Làn sóng chốt lời kéo giá vàng thế giới giảm

Theo lý giải của các chuyên gia, việc giá vàng thế giới hạ có nguyên nhân trực tiếp từ làn sóng chốt lời của nhà đầu tư ngay khi giá vàng thế giới chạm ngưỡng cao nhất trong 2 tuần trong phiên liền trước. Ngoài ra, thị trường hiện cũng đang quan tâm đến những diễn biến xung quanh việc bổ nhiệm quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Giám đốc bộ phận giao dịch kim loại tại quỹ High Ridge Futures, ông David Meger, phân tích: “Chúng tôi có thể cảm thấy rõ ràng làn sóng bán ra chốt lời diễn ra trong các thành viên thị trường. Cùng lúc đó, quan điểm tìm đến vàng để có công cụ tài sản an toàn cũng giảm đi”.

Trước đó, giá vàng thế giới đã tăng liên tiếp 3 phiên sau khi số liệu việc làm Mỹ theo công bố kém hơn so với kỳ vọng của các chuyên gia. Các thành viên thị trường hiện đang dự báo khả năng Fed hạ lãi suất cơ bản đồng USD trong tháng 9 hiện đã lên đến 93%, cao hơn nhiều so với mức 63% theo dự báo của một tuần trước, theo CME FedWatch.

Giá vàng thế giới thường tăng mạnh trong bối cảnh kinh tế có những yếu tố bất ổn, ngoài ra môi trường lãi suất thấp hỗ trợ cho loại tài sản không mang lại lợi suất này tăng giá.

Vào ngày thứ Ba, Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố ông sẽ bổ nhiệm một thành viên thuộc hội đồng chính sách của Fed đồng thời cũng tính đến những phương án khác đối với nhân sự cấp cao thuộc cơ quan này.

Theo báo cáo từ WisdomTree, giá vàng có thể chạm mức 3.850USD/ounce vào quý II-2026 trong kịch bản cơ sở – tức dựa trên các yếu tố kinh tế vĩ mô hiện tại. Nếu kịch bản “Mar-a-Lago Accord” xảy ra, giá vàng có thể lên tới 5.355USD/ounce – một mức được coi là “bảo thủ” với bối cảnh bất ổn tài chính và định hướng chính sách tiền tệ không rõ ràng của Mỹ. “Mar-a-Lago Accord” là kịch bản Mỹ chủ động làm suy yếu đồng USD.

Hiện tại, vàng đang dao động trong vùng giá từ 3.180 đến 3.400 USD/ounce sau khi lập đỉnh lịch sử 3.500 USD vào tháng 4. Các nhà phân tích cho rằng đây là giai đoạn "nén lò xo", chuẩn bị cho một cú bật mạnh trong thời gian tới.

Có 5 yếu tố vĩ mô chính đang đẩy giá vàng đi lên: Bất ổn thương mại, khối nợ công tăng cao, áp lực lên các định chế tài chính (đặc biệt là Fed), rủi ro địa chính trị và chính sách đồng USD không rõ ràng.

Chênh lệch giá vàng thế giới – trong nước vẫn quanh ngưỡng 15 triệu đồng/lượng

Cập nhật vào đầu giờ sáng nay tại thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 122,40 – 123,80 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tính theo mức giá đóng cửa gần nhất của giá vàng thế giới, quy đổi ra giá vàng trong nước theo tỉ giá bán USD của ngân hàng Vietcombank tương đương 108,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn SJC giao dịch ở mức 116,80 – 119,30 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), giá vàng miếng Kim Bảo 999.9 giao dịch ở mức 117,50 – 120,00 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 117,80 – 120,80 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tỉ giá đồng USD tại ngân hàng Vietcombank giao dịch ở mức 26.030 – 26.420 đồng/USD (mua vào – bán ra).