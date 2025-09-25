Người mua vàng nên chuẩn bị tâm lý trước thông tin này 25/09/2025 16:55

(PLO)-Theo các chuyên gia, đà tăng của giá vàng khó bị cản bước và người mua dài hạn có thể sẽ có lời.

Giá vàng thế giới hôm nay (25-9) chạm mức 3.770 USD/ounce, tương đương 121 triệu đồng/lượng.

Theo giới phân tích, lý do chính giá vàng tăng lúc này vẫn là kỳ vọng cắt giảm lãi suất tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Trả lời phỏng vấn Bloomberg, ông Bart Melek, Giám đốc điều hành Ngân hàng TD Securities nhận định, giá vàng có cơ hội rất lớn để sớm đạt mốc 4.000 USD do các ngân hàng trung ương toàn cầu vẫn mua để dự trữ ngoại hối.

Kim loại quý này vẫn đang chiếm một tỷ lệ nhỏ trong tổng dự trữ của nhiều quốc gia, đặc biệt là Trung Quốc, cho thấy dư địa mua vào khổng lồ.

Video: PHƯƠNG MINH

Ông Melek chỉ ra: "Hiện tại, vàng chỉ chiếm khoảng 6,7% dự trữ của Trung Quốc, trong khi dự trữ ngoại hối của họ là 3.700 tỉ USD. Để so sánh, tỷ lệ này vẫn còn rất khiêm tốn so với các nước phát triển. Ví dụ, vàng chiếm tới 72% dự trữ của Mỹ và khoảng 70% của Đức. Ngoài ra, các quốc gia như Nga và Ba Lan cũng đang tích cực bổ sung dự trữ vàng".

Điều này có nghĩa là các ngân hàng trung ương, nhất là Trung Quốc, vẫn cần phải mua thêm hàng triệu ounce vàng nữa để đạt được mức dự trữ tương đương các nền kinh tế hàng đầu.

Theo ông Melek, đây là một quá trình lâu dài, có thể kéo dài hàng thập kỷ. Tuy nhiên, nếu Trung Quốc đẩy nhanh tốc độ mua vào, giá vàng có thể tăng vọt

Theo Gold Price, người mua vàng đang hưởng lợi từ giá vàng tăng. Hiện người mua vàng và nắm giữ trong vòng 1 tháng qua đang lãi 338 USD/ounce, tương đương 10,9 triệu đồng/lượng.

Người mua vàng và nắm giữ trong vòng 6 tháng qua đang lãi 717 USD/ounce, tương đương 23 triệu đồng/lượng.