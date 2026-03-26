Người phá mái tôn trong vụ cháy ở Hà Nội: 'Chỉ nghĩ phải thật bình tĩnh để cứu người' 26/03/2026 21:32

(PLO)- Nghe tiếng kêu cứu thất thanh từ tầng cao của ngôi nhà đang cháy, anh Nguyễn Văn Dung không ngần ngại leo lên mái, dùng chân giàn giáo phá mái tôn, mở lối thoát, cứu cả gia đình 7 người mắc kẹt.

Liên quan vụ cháy xảy ra tại khu vực đường Lĩnh Nam (phường Hoàng Mai, Hà Nội), anh Nguyễn Văn Dung (31 tuổi, quê Giao Thủy, Ninh Bình) đã được đề nghị trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì hành động dũng cảm cứu người trong tình huống nguy hiểm.

Nghe tiếng gào thét, không nỡ đứng nhìn

Kể lại thời điểm xảy ra vụ việc, anh Dung cho biết khi đó anh vừa đi chợ về, đang bế con nhỏ để vợ chuẩn bị nấu cơm thì nghe thợ báo có vụ cháy cách cửa hàng nhôm, sắt của gia đình khoảng 200 m.

Không chần chừ, anh giao con cho vợ rồi lập tức chạy đến hiện trường. Ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn cao 6 tầng, 1 tum, lửa bùng lên từ tầng 2, khói đen nhanh chóng bao trùm các tầng phía trên.

Anh Nguyễn Văn Dung, người mặc áo đen trong clip phá mái tôn cứu 7 người. Ảnh: Ngoan Nguyễn

“Trên tầng cao có nhiều người vẫy áo, thò tay qua song sắt kêu cứu. Nghe tiếng gào thét, tôi không nỡ đứng nhìn nên tìm cách lên sân thượng nhà bên cạnh để tiếp cận”, anh Dung nhớ lại.

Tại đây, anh gặp một người đàn ông mặc áo trắng, sau này mới biết là anh Nguyễn Tiến Long, con rể của chủ nhà. Hai người cùng tìm được thang để bắc sang mái tôn của ngôi nhà đang cháy, trong lúc khói và hơi nóng phả vào mặt, gây khó thở.

Ban đầu, anh Long dùng tay không để kéo mái tôn nhưng không hiệu quả. Nhận thấy tình thế nguy cấp, anh Dung quay lại công trình xây dựng gần đó tìm dụng cụ.

“Tôi lấy được xà beng và một đoạn giàn giáo có đầu nhọn để làm công cụ phá mái. Lúc đó không nghĩ gì nhiều, chỉ biết phải làm thật nhanh”, anh kể.

Nhiều người dân tham gia cứu người trong vụ cháy nhà ở phố Lĩnh Nam (phường Hoàng Mai, Hà Nội). Ảnh cắt từ clip

Sau nhiều nhát đập, mái tôn được mở một khoảng đủ để người bên trong chui lên. Hai cụ già được đưa ra đầu tiên, sau đó là những người còn lại.

Hôm nay mình giúp người, sau này có người giúp mình

Trong quá trình cứu nạn, nhiều người dân, sinh viên và thợ xây đã cùng tham gia hỗ trợ giữ thang, tiếp sức đưa các nạn nhân sang vị trí an toàn.

Ít phút sau, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cũng tiếp cận hiện trường, phối hợp đưa toàn bộ những người còn lại ra ngoài an toàn.

Chia sẻ về hành động của mình, anh Dung cho rằng yếu tố quan trọng nhất trong tình huống nguy cấp là sự bình tĩnh.

“Lúc đó tôi chỉ nghĩ phải giữ đầu óc tỉnh táo, trấn an mọi người. Nếu mình hoảng loạn thì không thể làm được gì cả”, anh nói.

Anh cũng nhấn mạnh, việc cứu người là kết quả của sự phối hợp nhiều người. “Một mình thì không thể làm hết, nhờ mọi người cùng hỗ trợ nên mới đưa được tất cả ra ngoài”, anh chia sẻ.

Anh Dung cho biết vợ chồng anh lên Hà Nội từ năm 2012, làm nghề nhôm, sắt tại khu vực Lĩnh Nam. Gần đây, do cửa hàng bị giải phóng mặt bằng, hai vợ chồng và đứa con 1 tuổi phải chuyển về phòng trọ trên phố Vĩnh Hưng (phường Hoàng Mai) để chờ tìm địa điểm kinh doanh mới.

“Khi biết tôi tham gia cứu người, vợ chỉ biết khóc. May mắn là mọi người đều an toàn”, anh kể.

Nói về việc được đề nghị khen thưởng, anh Dung tỏ ra bất ngờ. Sau khi tham gia cứu người, anh trở về nhà và tiếp tục công việc thường ngày, đến khi được phóng viên liên hệ mới biết thông tin.

“Mình làm được gì cho xã hội thì làm, sống tốt với lương tâm là được. Hôm nay mình giúp người, sau này sẽ có người khác giúp lại mình”, anh Dung bộc bạch.