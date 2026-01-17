Nguyên nhân ban đầu vụ xe khách chở 18 người lao xuống mương nước trên quốc lộ 6 17/01/2026 11:07

(PLO)- Xe khách 36 chỗ chở 18 người tự gây tai nạn trên tuyến quốc lộ 6, khiến ít nhất 3 người chết.

Liên quan vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 6 vào rạng sáng 17-1, Văn phòng Quản lý đường bộ 1 (Cục Đường bộ) cho biết nguyên nhân ban đầu được xác định là do xe khách tự gây tai nạn.

Theo đó, xe khách bị kẹt phanh, lao sang bên trái, sau đó tài xế đánh lái sang phải, đâm vào biển báo và hộ lan tôn sóng đầu cầu. Cú va chạm mạnh khiến xe lật xuống kè ốp mái đầu cầu, rơi xuống mương nước ven đường.

﻿ ﻿ Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: K.HỒNG

“Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ chính xác nguyên nhân vụ tai nạn”- đại diện Văn phòng Quản lý đường bộ 1 thông tin.

Đơn vị quản lý đường bộ cũng khẳng định khu vực xảy ra tai nạn có đầy đủ hệ thống báo hiệu an toàn giao thông, mặt đường êm thuận, không ghi nhận bất thường về hạ tầng tại thời điểm xảy ra sự việc.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Hạt Quản lý đường bộ số 10 đã phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông, Văn phòng Quản lý đường bộ 1 và chính quyền địa phương tổ chức khắc phục hiện trường, phân luồng giao thông, bảo đảm việc lưu thông trên quốc lộ 6 được thông suốt.

Vị trí xảy ra tai nạn. Ảnh: K.HỒNG

Như đã đưa tin, khoảng 4 giờ 15 ngày 17-1, xe khách biển số tỉnh Sơn La do tài xế Nguyễn Văn Hướng (43 tuổi, ngụ tổ 6 Tô Hiệu, tỉnh Sơn La) điều khiển, lưu thông trên quốc lộ 6 theo hướng Hà Nội – Sơn La.

Khi đến đoạn qua bản Lắc Kén, xã Chiềng Hặc, tỉnh Sơn La, xe bất ngờ lao xuống cống thoát nước bên phải đường và lật ngang. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 18 người, gồm 14 hành khách còn lại là lái xe và phụ xe.

Vụ tai nạn làm ít nhất 3 người tử vong tại chỗ, một người bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Nhiều hành khách khác hoảng loạn sau khi xe lật, được người dân hỗ trợ đưa ra khỏi xe.

Qua kiểm tra nhanh chất kích thích với 2 lái xe, lực lượng chức năng không phát hiện cồn và ma túy.