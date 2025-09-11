Nguyên trưởng phòng thắng kiện dù chưa ký hợp đồng lao động 11/09/2025 19:32

(PLO)- HĐXX đình chỉ xét xử phúc thẩm do người đại diện theo pháp luật của bị đơn vắng mặt không lý do lần hai và giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Ngày 11-9, TAND TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm vụ án “Tranh chấp về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động” giữa nguyên đơn là ông Đặng Hoàng Anh Đức, bị đơn là Công ty TNHH USAS (Công ty USAS).

Tại phiên sơ thẩm, tòa tuyên buộc Công ty USAS trả tiền lương cho ông Đặng Hoàng Anh Đức trong những ngày ông không được làm việc, tính từ ngày 17-5-2024 đến ngày 28-02-2025 là 302.769.000 đồng.

Buộc Công ty USAS trả cho ông Đức một khoản tiền bằng 2 tháng tiền lương do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật là 64 triệu đồng.

Tổng cộng số tiền Công ty USAS phải trả cho ông Đức là 366.769.000 đồng.

Thanh toán một lần ngay sau khi bản án có hiệu lực pháp luật.

Công ty USAS và ông Đặng Hoàng Anh Đức phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho ông Đức theo quy định pháp luật tính từ ngày 1-3-2024 đến ngày 28-2-2025.

Sau đó, Công ty USAS kháng cáo.

Ngày 20-8, TAND TP.HCM mở phiên xét xử phúc thẩm. Tuy nhiên, người đại diện theo pháp luật của Công ty vắng mặt không lý do lần thứ nhất nên HĐXX quyết định hoãn phiên tòa.

Tại phiên tòa hôm nay, người đại diện theo pháp luật của Công ty USAS vắng mặt không lý do lần hai. Do đó, HĐXX phúc thẩm đình chỉ xét xử phúc thẩm và giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Nguyên trưởng phòng thắng kiện gần 370 triệu đồng dù chưa ký hợp đồng. Ảnh minh họa: AI

Theo hồ sơ, cuối tháng 8-2023, ông Đức được Giám đốc Công ty USAS đề nghị làm việc cho Công ty với vị trí Trưởng phòng học thuật.

Hai bên thỏa thuận thời hạn hợp đồng lao động là 1 năm (từ ngày 01-3-2024 đến hết tháng 2-2025), mức lương là 32 triệu đồng/tháng.

Công ty có trách nhiệm đóng đầy đủ cho ông Đức các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Ngày 21-2-2024, nhân viên bộ phận nhân sự của Công ty gửi email cho ông Đức với nội dung mời ông Đức vào Công ty làm việc từ ngày 1-3-2024.

Sau khi nhận được thư mời, ông Đức đã đến Công ty làm việc với vị trí Trưởng phòng học thuật theo thỏa thuận trong email. Tuy nhiên, Công ty không ký hợp đồng lao động.

Trong quá trình làm việc, ông Đức đã nhiều lần yêu cầu Công ty gửi bản hợp đồng lao động để hai bên ký kết nhưng Công ty vẫn trì hoãn việc ký hợp đồng lao động với ông Đức.

2 giờ giờ sáng ngày 15-5-2024, Giám đốc Công ty nhắn tin buộc ông Đức thôi việc, sau đó gửi email buộc ông Đức phải nghỉ việc trước thời hạn. Ông Đức phải bàn giao toàn bộ công việc và dừng công việc từ ngày 17-5-2024.

Sau đó chính Giám đốc Công ty đã yêu cầu các nhân viên Công ty xóa ông Đức ra khỏi các nhóm làm việc, đồng thời ra thông báo gửi đến toàn thể khách hàng, đối tác...

Từ ngày 17-5-2024 ông Đức không đến Công ty làm việc nữa. Công ty cũng không giao cho ông Đức quyết định chấm dứt hợp đồng lao động, không đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho ông Đức trong thời gian ông làm việc tại Công ty.

Theo đơn khởi kiện, nguyên đơn yêu cầu Tòa án giải quyết buộc Công ty USAS có trách nhiệm: Nhận ông Đặng Hoàng Anh Đức trở lại làm việc với chức danh Trưởng phòng học thuật; trả cho ông Đức tiền lương những ngày không được làm việc; đóng đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho ông Đức từ ngày 01-3-2024… Thanh toán cho ông Đức 3 tháng tiền lương do chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật.

Tổng cộng số tiền yêu cầu là 398.769.000 đồng

Tại phiên tòa sơ thẩm, HĐXX tuyên buộc Công ty USAS phải trả cho ông Đặng Hoàng Anh Đức là 366.769.000 đồng như đã nêu ở trên.