Nhà bị tạm dừng giao dịch vì chủ cũ nợ 40 triệu đồng án phí

(PLO)- Nếu tài sản đã được chuyển nhượng hợp pháp cho bên thứ ba ngay tình và đã được đăng ký trước thời điểm có quyết định thi hành án thì cơ quan thi hành án phải chấm dứt biện pháp ngăn chặn.

Phản ánh đến Báo Pháp Luật TP.HCM, vợ chồng ông Nguyễn Công Thắng và bà Phạm Thị Hồng Minh cho biết ông bà là chủ sở hữu căn nhà tại địa chỉ K159/12 Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh Khê Tây (quận Thanh Khê cũ) TP Đà Nẵng.

Tuy nhiên, vừa qua cơ quan thi hành án đã ra quyết định tạm dừng giao dịch căn nhà này với lý do chủ cũ căn nhà còn nợ tiền án phí 40 triệu đồng dù khoản nợ này hoàn toàn không liên quan đến ông bà.

Chủ cũ nợ tiền án phí, chủ mới bị tạm dừng giao dịch tài sản

Theo phản ánh, ngày 10-9-2024, vợ chồng ông Thắng mua căn nhà này của bà Đặng Thị Minh Lộc, hợp đồng mua bán có công chứng. Trước khi mua bán, ông bà đã cẩn thận kiểm tra tính pháp lý của tài sản; xác định căn nhà này không vướng mắc pháp lý gì, không bị kê biên, không bị phong tỏa, cũng không bị tạm dừng giao dịch.

Căn nhà bị dừng giao dịch vì nợ của chủ cũ. Ảnh: MINH TRƯỜNG

Đến ngày 15-10-2024, Văn phòng đăng ký đất đai quận Thanh Khê (cũ) đã thực hiện sang tên đổi chủ trên giấy chứng nhận số CR 866563 cho vợ chồng ông Thắng theo quy định.

Tuy nhiên, ngày 28-10-2024, Chi cục THADS quận Thanh Khê (cũ) đã ra quyết định tạm dừng việc đăng ký, chuyển nhượng căn nhà này.

Ngày 19-5-2025, Chi cục THADS quận Thanh Khê (cũ) có văn bản gửi Sở Tư pháp, Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Thanh Khê (cũ) về việc phối hợp tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng đối với căn nhà của gia đình ông Thắng để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án cho bà Lộc (khoản nợ 40 triệu đồng tiền án phí).

Không đồng tình với các quyết định trên, vợ chồng ông Thắng đã có văn bản đề nghị cơ quan THADS giải tỏa tạm dừng giao dịch đối với căn nhà của mình vì người nợ là chủ cũ của căn nhà; còn ông bà là chủ hiện tại và không liên quan đến khoản nợ.

Lý do cơ quan thi hành án tạm dừng giao dịch đối với căn nhà

Ngày 14-8, Thi hành án dân sự TP Đà Nẵng có văn bản trả lời vợ chồng ông Thắng rằng cơ quan này đang tổ chức thi hành Quyết định số 46/2024/QĐST-DS ngày 20-5-2024 của TAND quận Thanh Khê (cũ) tại Quyết định thi hành án chủ động số 118/2024/QĐ-CCTHADS ngày 25-10-2024 đối với bà Lộc; bà Lộc phải nộp số tiền 40 triệu đồng án phí dân sự sơ thẩm cho nhà nước. Trong đó, tại Quyết định, toà án ghi nhận tài sản thế chấp là căn nhà đứng tên bà Lộc (căn nhà đã bán cho vợ chồng ông Thắng -PV).

Căn cứ khoản 5 Điều 20, Điều 66, Điều 69 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (được sửa đổi, bổ sung năm 2014); Điều 19 Nghị định 62/2015, chấp hành viên ban hành Quyết định tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản số 10/QĐ-CCTHADS ngày 28-10-2024 đối với tài sản thế chấp để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án trên.

Theo Thi hành án dân sự TP Đà Nẵng, việc cơ quan thi hành án ban hành công văn gửi Sở Tư pháp, Văn phòng đăng ký đất đai ngày 19-5-2025 về việc tạm dừng đăng ký, chuyển quyền sở hữu là đúng quy định. Vì lý do bà Lộc chưa thực hiện nghĩa vụ thi hành án nên không có cơ sở để giải tỏa tạm dừng giao dịch tài sản, nhà đất nêu trên.

Trao đổi với PV, bà Lộc chia sẻ rằng bà rất buồn khi bị nói là lừa đảo vì mình nợ 40 triệu mà chủ sau bị liên luỵ. Bà Lộc nói đã thực hiện đóng tiền cho ngân hàng để tất toán, rút sổ hồng và ra văn phòng công chứng thực hiện đúng pháp luật. Gia đình ông Thắng cũng không hề liên quan gì đến khoản nợ trên. Bà này cho rằng, bà không nợ số tiền 40 triệu trên và thi hành án tạm dừng đăng ký, chuyển quyền sở hữu ngôi nhà trên đối với chủ sau là chưa đúng quy định. Hiện vợ chồng ông Thắng cùng bà Lộc đang tiến hành sao kê khoản tiền đã đóng cho ngân hàng để làm rõ số nợ nêu trên.