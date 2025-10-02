Nhân viên tiệm massage ở Đồng Nai thủ 2 khẩu súng, đao và bình xịt hơi cay 02/10/2025 18:31

(PLO)- Kiểm tra chỗ ở của nhân viên tiệm massage công an phát hiện có 2 khẩu súng loại súng hơi dài 90cm, 2 hộp đạn, đao và 1 bình xịt hơi cay.

Ngày 2-10, Công an xã Phước An (Đồng Nai) đã bàn giao Nguyễn Hồng Lộc (24 tuổi, thường trú xã An Phước) cùng tang vật cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai để điều tra hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Theo thông tin cơ quan công an, Công an xã Phước An kiểm tra hành chính tiệm Massage T.N (xã Phước An, Đồng Nai). Trong phòng ở nhân viên của tiệm là Nguyễn Hồng Lộc, công an phát hiện dưới gầm giường có 2 khẩu súng (loại súng hơi dài 90cm), 2 hộp đạn chì, 2 bịch đạn bằng nhựa, 3 cây dao tự chế, 1 cây đao và 1 bình xịt hơi cay.

Nguyễn Hồng Lộc cùng súng, đạn, đao và bình xịt hơi cay. Ảnh: CA.

Ngoài ra, khi tiến hành kiểm tra nhanh, phát hiện Lộc dương tính với ma túy đá.

Nguyễn Hồng Lộc khai nhận vào năm 2023 đã lên mạng xã hội đặt mua 2 khẩu súng hơi và 2 hộp đạn với giá 28 triệu đồng đồng và mua thêm 4 cây dao tự.

Công an trưng cầu giám định số vũ khí thu được kết quả thuộc loại vũ khí quân dụng nên Công an xã Phước An đã bàn giao hồ sơ cùng Nguyễn Hồng Lộc cho Công an tỉnh Đồng Nai thụ lý, xử lý.