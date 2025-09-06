Nhiều địa phương phía Tây tỉnh Gia Lai bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ 06/09/2025 18:21

(PLO)- Từ tối ngày 5 đến sáng 6-9, mưa lớn xảy ra trên diện rộng khiến nhiều địa phương ở phía Tây tỉnh Gia Lai bị thiệt hại nặng nề, hàng trăm hộ dân bị ảnh hưởng.

Ngày 6-9, ông Phạm Văn Phương, Bí thư Đảng ủy xã Ia Hiao (Gia Lai), cho biết địa phương đang huy động tối đa lực lượng để giúp người dân khắc phục hậu quả do mưa lớn gây ra và thống kê thiệt hại.

Chính quyền địa phương xã Ia Hiao huy động lực lượng hỗ trợ người dân bảo quản nông sản. Ảnh: ĐVCC

Trước đó, từ đêm 5-9 đến sáng 6-9, mưa lớn kéo dài khiến khoảng 120 hộ dân tại các thôn Tân Phú, Bôn Mi Hoan, Bôn Ơi Hly, Bôn Ling, Bôn Ma Hrai, Bôn Chư Knông, Chrôh Ponan, Sô Ma Lơng A, Yên Phú 1, Yên Phú 2 của xã Ia Hiao bị ngập úng. Mưa cũng khiến hơn 109 ha lúa, 86 ha ngô và đậu đỗ, 43 ha sắn bị đổ ngã, ngập trong nước.

Lúa bị ngập sâu trong nước.

Theo ông Phạm Văn Phương, ngay sau khi sự việc xảy ra, xã đã huy động lực lượng giúp dân khắc phục thiệt hại, đảm bảo an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại tài sản.

Mưa lớn khiến nhiều nhà dân ngập trong nước.

Trong ngày, mưa lớn cũng khiến nhiều địa phương khác phía Tây tỉnh Gia Lai bị ảnh hưởng và gây thiệt hại nghiêm trọng.

Tại xã Ia Pa, nước lũ đã cuốn trôi đoạn ngầm tràn qua thôn Mơ Năng 2, gây cô lập hơn 300 hộ dân; tại xã Pờ Tó, mưa gây ngập ngầm tràn Plei Dù…

Lũ gây ngập ngầm tràn thôn Mơ Năng 2, xã Ia Pa khiến hơn 300 hộ dân bị cô lập.

Theo cơ quan chức năng, từ 22 giờ ngày 5-9 đến 4 giờ ngày 6-9, các xã phía Tây tỉnh Gia Lai xảy ra mưa lớn ở nhiều nơi, như buôn Dù Ia Mláh lượng mưa 114 mm, Chư Ngọc 93 mm (xã Phú Túc); Chư Drăng 95 mm, buôn Nung Chư Drăng 93 mm (xã Uar); Chư Răng 61 mm, Pờ Tó 50 mm (xã PờTó); Chư Rcăm 121,4 mm, Ia Rsai 91,2 mm (xã Ia RSai); Chư Sê 71,6 mm (xã Chư Sê)…

Qua đó, cảnh báo tác động của lũ ảnh hưởng đến cuộc sống, sản xuất của người dân và hư hỏng các công trình giao thông như cầu, cống, kênh dẫn thủy lợi ven sông Ba.

Trong rạng sáng 6-9, nhà máy thủy điện ĐăkPiHao thuộc Công ty Cổ phần Điện Gia Lai đã phát thông báo về tình hình xả lũ với lưu lượng xả qua tràn 155 m3. Nhà máy thủy điện ĐăkPiHao đề nghị các địa phương thông báo nhân dân vùng hạ du đập thủy điện ĐăkPiHao 2 không được qua suối, tránh ảnh hưởng tính mạng và tài sản.