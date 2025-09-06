Mưa lớn, thủy điện xả lũ khiến hàng trăm hộ dân ở Gia Lai bị cô lập 06/09/2025 09:34

(PLO)- Mưa to kéo dài kết hợp với thủy điện xả lũ khiến ngầm tràn qua xã Ia Pa, tỉnh Gia Lai bị ngập sâu trong nước, hàng trăm hộ dân bị cô lập.

Sáng 6-9, ông Lê Tiến Mạnh, Chủ tịch UBND xã Ia Pa (tỉnh Gia Lai), cho biết do mưa lớn kéo dài kết hợp với thủy điện ở thượng nguồn xả lũ khiến ngầm tràn thôn Mơ Năng 2 bị ngập sâu, hơn 300 hộ dân bị cô lập hoàn toàn.

Ngầm tràn thôn Mơ Năng 2 bị ngập sâu trong nước, khiến hơn 300 hộ dân bị cô lập.

Theo ông Mạnh, tối 5-9, trên địa bàn có mưa to kéo dài; rạng sáng 6-9, nhà máy thủy điện ĐăkPiHao 2 (xã Pờ Tó) có thông báo xã lũ khiến nước hạ nguồn suối Đăk Pi Hao dâng cao, gây ngập ngầm tràn thôn Mơ Năng 2.

“Cách đây vài ngày, chính quyền địa phương huy động lực lượng và nguồn kinh phí 50-60 triệu đồng để khắc phục sạt lở ngầm này. Hôm nay, vị trí này lại tiếp tục ngập và chảy siết, nhiều khả năng ngầm tràn lại bị cuốn trôi khiến hoạt động đi lại bị chia cắt. Nếu người dân bị cô lập kéo dài thì địa phương sẽ tính phương án hỗ trợ nhu yếu phẩm cho bà con”, ông Mạnh nói.

Theo ông Mạnh, sáng nay 6-9, ngầm tràn qua thôn Mơ Năng 2 bị ngập sâu khoảng 1,5m, khiến 341 hộ dân của thôn bị cô lập. Do nước chảy mạnh, nên xã đã cắt cử cán bộ túc trực đầu ngầm không cho người dân tự ý đi lại, nhằm đảm bảo an toàn.

Ông Mạnh cho biết thêm, chiều 5-9, các sở ngành của tỉnh đã trực tiếp kiểm tra hiện trạng ngầm qua thôn Mơ Năng 2 và thống nhất giải pháp xây dựng cầu kiên cố.

Ngầm tràn Mơ Năng 2 ngập bị nước cuốn trôi phần bê tông, rọ đá.

Tương tự, tại xã Pờ Tó cũng xảy ra ngập tại ngầm tràn Plei Dù, khiến hoạt động đi lại bị chia cắt. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng ngăn chặn hai đầu ngầm, không cho dân tự ý qua lại để đảm bảo an toàn.