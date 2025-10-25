Nhiều doanh nghiệp nhỏ mù mờ pháp lý, chỉ biết kinh doanh kiếm tiền 25/10/2025 09:07

(PLO)- Tiến sĩ Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, cho biết nhiều doanh nghiệp vẫn mù mờ pháp lý, chỉ tập trung kinh doanh mà quên rủi ro.

Chiều 24-10 tại TP.HCM, Viện Khoa học Pháp lý và Phát triển doanh nghiệp (ILC), trực thuộc Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đã chính thức được công bố thành lập. Viện sẽ tập trung nghiên cứu, đào tạo và tư vấn pháp lý.

Phát biểu tại sự kiện, Tiến sĩ Tô Hoài Nam, Phó chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VINASME), đã chỉ ra một thực trạng đáng lo ngại. Ông Nam cho biết, qua khảo sát, hiệp hội nhận thấy điểm yếu cốt tử của khu vực này chính là kiến thức pháp lý.

Rất nhiều doanh nghiệp giỏi kinh doanh, giỏi xoay xở thị trường, nhưng tuổi đời hoạt động trung bình lại thấp. Một lý do lớn là họ không hiểu luật.

"Thực tế nhiều giám đốc khi được hỏi về quyền và trách nhiệm của người đại diện pháp luật đã thú nhận là không biết, chỉ ra ký với luật sư để thành lập doanh nghiệp, còn lại chỉ tập trung kinh doanh, biết tiền. Chính sự mù mờ pháp lý này dẫn đến các rủi ro tranh chấp hợp đồng, lao động, thuế... khiến doanh nghiệp phải dừng cuộc chơi oan uổng" - TS Nam dẫn chứng.

Do đó, lãnh đạo VINASME đặt kỳ vọng lớn Viện Khoa học Pháp lý và Phát triển doanh nghiệp thành lập, với vị trí đặt tại TP.HCM - đầu tàu kinh tế cả nước, sẽ là chỗ dựa thiết thực, cung cấp các giải pháp pháp lý hiệu quả cho doanh nghiệp.

Viện Khoa học Pháp lý và Phát triển doanh nghiệp thành lập cung cấp các giải pháp pháp lý hiệu quả cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ảnh: QH

Tiếp nhận ý kiến của lãnh đạo VINASME, Luật sư Đào Văn Hưng, Viện trưởng Viện Khoa học Pháp lý và Phát triển doanh nghiệp (ILC), cam kết Viện sẽ không phải là một tổ chức nghiên cứu "tháp ngà", mà sẽ hoạt động theo ba trụ cột thực tiễn hỗ trợ cho doanh nghiệp.

Cụ thể, viện sẽ tập trung vào nghiên cứu khoa học pháp lý ứng dụng, tập trung vào các vấn đề nóng của doanh nghiệp như tài chính, đầu tư, M&A và đặc biệt là kinh tế số, ứng dụng AI trong quản trị.

Song song đó, viện cung cấp các dịch vụ tư vấn chuyên sâu, từ quản trị rủi ro, sở hữu trí tuệ, tái cấu trúc đến hỗ trợ chuyển đổi số. Cuối cùng, viện sẽ đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp lý thực hành cho các cấp quản lý doanh nghiệp, giúp họ tự tin hơn trong các quyết định kinh doanh.

"Mục tiêu của ILC là trở thành người đồng hành tin cậy, biến các rủi ro pháp lý thành lợi thế cạnh tranh, góp phần xây dựng một cộng đồng doanh nghiệp phát triển bền vững" - ông Hưng nhấn mạnh.

Sự kiện cũng đánh dấu bước khởi đầu cho các hoạt động hợp tác sâu rộng. Ngay tại lễ công bố, Viện ILC đã tiến hành ký kết ghi nhớ hợp tác chiến lược (MOU) với hàng loạt đối tác.

Đáng chú ý là sự tham gia đa dạng của các viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức pháp lý... và cả đại diện chính quyền một số xã, phường tại TP.HCM, nhằm tạo ra một hệ sinh thái hỗ trợ pháp lý toàn diện.

Trong khuôn khổ sự kiện này, Báo Pháp Luật TP.HCM cũng đã ký kết hợp tác với Viện ILC, cam kết đồng hành trong việc phổ biến, lan tỏa các kiến thức pháp luật kinh tế đến cộng đồng doanh nghiệp.