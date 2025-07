Nhiều vấn đề đặt ra để bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới 03/07/2025 20:13

Hội thảo khoa học cấp Quốc gia “Sự phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới và những vấn đề đặt ra đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc - Lý luận và thực tiễn” diễn ra chiều 3-7 tại trụ sở Bộ Công an.

Hội thảo do Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đồng tổ chức.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đồng dự và chủ trì hội thảo. Ảnh CTV

Kỷ nguyên vươn mình với đột phá phát triển khoa học

Hội thảo nhằm nghiên cứu, thảo luận làm rõ hơn về nội hàm kỷ nguyên mới, thời đại mới, về “thế” và “lực” từ giá trị địa chiến lược đặc thù, cũng như vận hội lớn trong kỷ nguyên số; phát huy ý chí tự lực, tự cường để vượt qua khó khăn, thách thức, tập trung thực hiện 4 nghị quyết đột phá - “Bộ Tứ trụ cột”, trên cơ sở sắp xếp lại đơn vị hành chính và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang phát biểu tại hội thảo. Ảnh CTV

Phát biểu tại Hội thảo, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đánh giá cao các ý kiến phát biểu tham luận. Theo đó, quá trình tổ chức Hội thảo, ban tổ chức đã nhận được 59 bài tham luận của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành; các đồng chí sĩ quan Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân; các nhà khoa học.

Theo Bộ trưởng Bộ Công an, các tham luận và ý kiến phát biểu tại Hội thảo đã bổ sung, làm rõ nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn về kỷ nguyên mới. Cùng với đó là cơ sở định vị, mục tiêu, các nhiệm vụ giải pháp nhằm đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới. Kỷ nguyên vươn mình với đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Quốc gia với "Chính phủ số", "kinh tế số", xã hội số", "công dân số".

Qua hội thảo cho thấy, bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới không chỉ là bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc, mà còn trên cơ sở bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ Xã hội Chủ nghĩa.

Đồng thời, bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh kinh tế, an ninh mạng, đóng góp tích cực vào gìn giữ hoà bình trong khu vực và thế giới. Cao hơn tư duy bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới phải nhằm tạo ra, thúc đẩy, nắm bắt, tranh thủ tối đa thời cơ, củng cố quốc phòng an ninh, gia tăng đóng góp của Việt Nam trong gìn giữ hoà bình khu vực và thế giới.

Nhiều vấn đề được đặt ra trong kỷ nguyên mới

"Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới phải tạo ra động lực mới trong phát triển chất lượng cao, phát triển nhanh, bền vững, tự chủ, tự cường trong phát triển, phải tạo nền tảng cho sự phát triển và góp phần không ngừng nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân", Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh.

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh CTV

Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết, để bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong kỷ nguyên mới, cần phải tập trung một số vấn đề.

Trong đó, là việc giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp và mọi mặt của Đảng với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân. Đặc biệt quan tâm công tác xây dựng các tổ chức Đảng trong quân đội và công an vững mạnh trong mọi mặt; Nghiên cứu hoàn thiện lý luận về bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới, tạo cơ sở vững chắc hoàn thành nhiệm vụ.

Tập trung xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo đảm chiến đấu, chiến thắng trong mọi hình thái; Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, nghiên cứu làm chủ công nghệ lõi, công nghệ chiến lược.