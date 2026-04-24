Nữ kỹ sư Bách khoa và hành trình vượt qua nỗi sợ để tốt nghiệp sớm loại Giỏi 24/04/2026 05:49

(PLO)- Lê Nguyễn Vy Hân là một trong 13 sinh viên ra trường trước hạn đợt tháng 4-2026 của Trường Đại học Bách khoa. Em tốt nghiệp loại Giỏi với điểm trung bình tích lũy 3,4/4,0, điểm rèn luyện toàn khóa 100.

Trong đợt tốt nghiệp tháng 4-2026 của Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM), có gần 900 tân kỹ sư, kiến trúc sư, cử nhân. Trong đó, 13 sinh viên tốt nghiệp trước hạn có thành tích tốt.

Đam mê ngành khó, tốt nghiệp sớm một học kỳ

Nổi bật trong số những sinh viên tốt nghiệp trước hạn lần này có tân kỹ sư Lê Nguyễn Vy Hân. Hân học khoa Công nghệ Vật liệu, chương trình Đào tạo Kỹ sư Chất lượng cao tại Việt Nam (PFIEV). Em tốt nghiệp sớm một học kỳ loại Giỏi với điểm trung bình tích lũy 3,4/4,0, điểm rèn luyện toàn khóa 100.

Hân có chứng chỉ TOEIC 735, DELF B1; đạt danh hiệu sinh viên giỏi toàn diện năm học 2023-2024, sinh viên xuất sắc toàn diện năm học 2024-2025.

Trong quá trình học, Hân nhận nhiều học bổng. Đề tài tốt nghiệp của Hân là “Nghiên cứu tổng hợp poly (amide-urethane) tự lành trên cơ sở dithiodipropionic acid”, đạt 8,9/10 điểm.

Tân kỹ sư Lê Nguyễn Vy Hân. Ảnh: BK

Hân cho biết mình trúng tuyển vào Trường Đại học Bách khoa theo phương thức ưu tiên xét tuyển của Đại học Quốc gia TP.HCM. Ở THPT, Hân từng đạt huy chương đồng Olympic môn Vật lý, thế nhưng ngành Vật liệu Polymer mà em lựa chọn lại là lĩnh vực đòi hỏi nền tảng Hóa học.

Chia sẻ lý do, Hân cho biết em nhận ra Vật liệu thực chất là giao thoa giữa vật lý và hóa học, đồng thời có tính ứng dụng cao trong các hướng nghiên cứu vật liệu polymer thông minh, vật liệu nhớ hình. Chính sự kết hợp này khiến em cảm thấy ngành vật liệu rất thú vị và là động lực lớn nhất để em quyết tâm theo đuổi.

Áp lực kéo dài suốt nhiều năm

Vy Hân chia sẻ trong quá trình học tập tại trường, nghiên cứu khoa học là mảng mà em dành rất nhiều tâm huyết. Tuy nhiên, tâm đắc nhất và dành nhiều thời gian nhất là hướng nghiên cứu về vật liệu tự phục hồi. Đây cũng là chủ đề mà em lựa chọn cho khóa luận tốt nghiệp.

Nói về phương pháp học và nghiên cứu, Vy Hân cho biết đã chủ động từ những học kỳ đầu tiên. Trong quá trình học, em dành lớn thời gian để đọc tài liệu và chuẩn bị bài giảng trước khi đến lớp. Điều này giúp em dễ dàng nắm được những kiến thức mà thầy cô đã truyền đạt và nhớ được lâu hơn.

Từ khung chương trình chuẩn, em tính toán đăng ký học vượt một số môn của học kỳ sau. Đặc biệt, em tận dụng tối đa các học kỳ hè để hoàn thành các học phần chính trị, từ đó giảm tải đáng kể áp lực cho các học kỳ chính khóa.

Vy Hân trong một buổi thực hành tại lab (phòng thí nghiệm). Ảnh: NV

Về việc nghiên cứu và học tập, em chủ động xin thầy cô hướng dẫn vào lab (tại Phòng thí nghiệm trọng điểm Quốc gia Polymer và Compozite) để thực hiện nghiên cứu sớm vào khoảng thời gian đầu học kỳ. Đến giai đoạn thi cử, em dồn lực củng cố lại kiến thức. Vì đã có nền tảng và chuẩn bị bài kỹ từ trước, quá trình ôn thi của em diễn ra khá trơn tru và không bị rơi vào trạng thái quá tải.

Hân cho rằng thử thách lớn nhất với mình không phải là khối lượng kiến thức khổng lồ, mà là áp lực đến từ chính bản thân. Đó là nỗi sợ không đạt được những tiêu chuẩn và kỳ vọng mà mình tự đặt ra. Áp lực vô hình này đã đồng hành cùng em từ những ngày đầu tiên vào trường cho đến tận khi bảo vệ xong luận văn tốt nghiệp. Tuy nhiên, nhìn lại thì em biết ơn điều đó, vì chính áp lực đã giúp Hân kỷ luật hơn và là động lực để em không ngừng tiến về phía trước.

Bên cạnh đó, Hân cũng cố gắng tham gia các hoạt động ngoại khóa để rèn luyện kỹ năng giao tiếp, khả năng xử lý vấn đề và kỹ năng quản lý thời gian.

Về định hướng thời gian tới, Vy Hân cho biết mục tiêu ưu tiên hàng đầu của em là tiếp tục học lên sau đại học tại trường và tận dụng nền tảng đã có để theo đuổi sâu hơn mảng vật liệu polymer thông minh, đặc biệt là các hệ vật liệu tự phục hồi.