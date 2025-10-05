Ô tô bị tàu hỏa tông lật ngửa 05/10/2025 12:22

Sáng 5-10, trên tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua phường Trường Vinh (TP Vinh, Nghệ An) xảy ra vụ tai nạn giữa tàu hỏa AH2 và ô tô bán tải khiến một người bị thương, giao thông đường sắt bị ách tắc gần một giờ.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vào thời điểm nêu trên, tàu hàng AH2 chạy hướng Hà Nội – TP.HCM, xuất phát từ ga Yên Xuân đi ga Vinh, khi đến km 321+870 – vị trí giao cắt với đường dân sinh thì va chạm với xe bán tải biển số 37K-540...

Xe bán tải bị tông lật ngửa.

Cú tông mạnh khiến xe bay xuống lề đường rồi lật ngửa. Vụ tai nạn làm xe bán tải hư hỏng nặng, một người ngồi trên xe bị thương được người dân đưa đi cấp cứu. Tàu AH2 phải dừng gần một giờ để phối hợp xử lý hiện trường, sau đó tiếp tục hành trình.

Vụ tai nạn làm ách tắc giao thông.

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, lối đi dân sinh cắt qua đường sắt Bắc - Nam này không có barie, trong khi lượng người và phương tiện qua lại rất lớn.



Người dân địa phương cho biết, điểm giao cắt này từng xảy ra nhiều vụ tai nạn bị tàu hỏa tông do người đi đường cố vượt qua khi tàu đang lao tới.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.