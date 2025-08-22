Lời kể của chủ tủ vé số bị cuộn thép rơi đè vỡ tủ và hỏng xe máy 22/08/2025 21:26

(PLO)- Thấy cuộn thép rơi từ xe đầu kéo xuống lăn về phía mình, chị NTNK chạy vội ra ngoài trước khi cuộn thép đè làm tủ vé số và xe máy của chị bị hư hỏng.

Chiều tối 22-8, trao đổi với PLO, chị HTNK (ngụ phường Tân Thành, TP.HCM) kể lại vụ việc hai cuộn thép rơi từ xe đầu kéo xuống tại khu vực vòng xoay Điện máy xanh Hắc Dịch (khu phố 2, phường Tân Thành), sau đó lăn sang bên vỉa hè đè tủ vé số và xe máy của chị bị hư hỏng.

Clip cuộn thép rơi từ xe đầu kéo. Nguồn: MXH

Theo chị K, tủ vé số của chị đặt trên vỉa hè ngay vòng xoay trước cửa hàng Điện máy xanh Hắc Dịch.

Khoảng hơn 10 giờ cùng ngày, tài xế chạy xe đầu kéo 72H-034.75 kéo theo rơ-moóc chở ba cuộn thép phía trên (được buộc, phủ bạt che) chạy tới vòng xoay.

Cuộn thép rơi, lăn vào đè tủ bán vé số và xe máy của chị K.

Khi xe ôm cua vòng xoay thì hai cuộn thép rơi xuống đường, lăn sang bên phải. Trong đó, một cuộn lăn về phía vỉa hè hướng tới phía tủ vé số của chị K.

Thấy cuộn thép lăn tới, chị K vội chạy ra khỏi chỗ ngồi trước tủ vé số. Cuộn thép sau đó lăn đè lên làm đổ, vỡ tủ vé số và bánh sau xe máy của chị K dựng gần đó.

Rất may mắn, vụ việc lúc đó đã không gây nguy hiểm cho người hay đồ của cửa hàng Điện máy xanh bày phía trước.

Chị K cho biết vụ việc xảy ra khiến chị bàng hoàng. Sau vụ việc, tài xế có xuống xe gặp chị, khả năng do dây xích buộc thép bị tuột nên thép rơi xuống đường. Phía xe cũng bồi thường cho chị một tủ vé số mới, dù và một xe máy mới cùng loại. Vé số trong tủ của chị K may mắn không bị hư hỏng.

CSGT phụ trách địa bàn đã lập biên bản để xử lý vụ việc.