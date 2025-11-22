Ô tô Trung Quốc đang đánh bại nhiều thương hiệu xe Nhật nổi tiếng 22/11/2025 18:15

Trong nhận định mới nhất, Hãng tư vấn ô tô toàn cầu Dunne Insights (Anh) cho biết, sự cạnh tranh khốc liệt từ làn sóng các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc mới gia nhập thị trường đang tạo ra tác động tiêu cực và nặng nề nhất lên các hãng xe Nhật Bản.

Trung Quốc đã xuất khẩu gần 8 triệu xe trong năm nay, một mức tăng trưởng ngoạn mục so với con số chỉ 1 triệu ô tô vào năm 2020.

Làn sóng này đang khiến các bên liên quan bối rối. Các đại lý đang tìm kiếm đối tác Trung Quốc phù hợp, các nhà sản xuất lâu đời đang choáng váng và tìm kiếm cách ứng phó, còn nhà đầu tư thì muốn biết nên đặt cược vào đâu.

Theo Dunne Insights, hiện các nhà sản xuất ô tô của châu Âu và Mỹ, đặc biệt là các thương hiệu cao cấp, đang ít gặp nguy hiểm hơn. Một số thậm chí còn hình thành quan hệ đối tác với các nhà sản xuất Trung Quốc để phát triển năng lực của mình.

Tuy nhiên, chính các hãng xe Nhật lại phải trả giá cho sự thay đổi này. Nissan và Honda đang mất dần thị phần theo một cách mà ít ai có thể dự đoán được vài năm trước.

Các đại lý bán xe Trung Quốc đang giành được khách hàng từ các nhà sản xuất Nhật tại Anh và nhiều thị trường tương đương khác.

Các công ty Nhật đang vô cùng bất ngờ trước tốc độ xói mòn lòng trung thành của khách hàng. Toyota là trường hợp ngoại lệ duy nhất cho đến nay, vẫn đang duy trì được vị thế ổn định của mình.