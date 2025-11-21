Các hãng ô tô vừa buộc phải thay đổi điều quan trọng này 21/11/2025 15:12

(PLO)-Có một thứ rất quan trọng khiến hãng ô tô phải chú ý.

Lần đầu tiên trong lịch sử, các công ty sản xuất ô tô tại Mỹ được yêu cầu thử nghiệm an toàn xe bằng cách sử dụng các ma-nơ-canh (hình nộm) đại diện cho phụ nữ.

Bộ Giao thông Vận tải Mỹ cho biết, ma-nơ-canh thử nghiệm va chạm được thiết kế theo hình nữ giới được kỳ vọng sẽ giúp thu hẹp khoảng cách về tỷ lệ chấn thương cao hơn ở phụ nữ so với nam giới trong một số kịch bản va chạm nhất định.

Các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng phụ nữ có nguy cơ bị thương nghiêm trọng cao hơn 73% trong các vụ va chạm trực diện so với nam giới trong cùng tai nạn.

Hơn nữa, nữ tài xế và hành khách ngồi ghế trước có khả năng thiệt mạng cao hơn 17% so với đối tác nam giới của họ ở cùng vị trí ghế.

Ma-nơ-canh nữ giới này được trang bị hơn 150 cảm biến tiên tiến, một số được đặt ở chân, nơi mà nữ tài xế có nguy cơ bị thương cao hơn gần 80% so với nam giới trong cùng một loại tai nạn.

Hình dáng và phản ứng trong va chạm của ma-nơ-canh dựa trên cơ thể phụ nữ, sẽ cho phép đánh giá tốt hơn nguy cơ chấn thương ở não, ngực, bụng, xương chậu và chân dưới đối với những người ngồi xe là phụ nữ có vóc dáng nhỏ.

Từ đó giúp thiết kế dây an toàn, túi khí và cấu trúc xe hoạt động phù hợp hơn với cơ thể phụ nữ.