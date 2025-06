Ông chủ phòng tập Gym nhờ khách là nữ trưởng phòng TAND Cấp cao tại Đà Nẵng chạy án 05/06/2025 17:16

(PLO)- Thi là ông chủ phòng tập Gym, đã nhờ bị can Phương - nữ trưởng Phòng hành chính tư pháp thuộc TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, giúp thụ lý đơn đề nghị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đối với một bản án.

Theo Kết luận điều tra của Cơ quan điều tra VKSND Tối cao vụ án đưa, nhận, môi giới hối lộ, xảy ra tại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng và các tỉnh, thành, có một bị can khi bị khởi tố đang là Trưởng ban quản trị chung cư ở Đà Nẵng và từng là chủ phòng tập Gym.

Bị can này là Dương Quốc Thi, bị khởi tố về tội môi giới hối lộ theo khoản 2 Điều 365 Bộ luật Hình sự.

Vậy bị can này liên quan như thế nào đến vụ án?

Bị can Dương Quốc Thi bị khởi tố về tội môi giới hối lộ. Ảnh: MT

Cụ thể, thông qua mối quan hệ quen biết với Nguyễn Thị Minh Phương (nguyên trưởng Phòng hành chính tư pháp thuộc TAND Cấp cao tại Đà Nẵng) đến tập Gym (Thi là chủ phòng tập), nên Thi nhờ Phương giúp ông Dương Anh Sơn thụ lý đơn đề nghị xét kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đối với Bản án số 01/2021/KDTM-PT ngày 9-3-2021 của TAND tỉnh Khánh Hòa, để Công ty K-Homes được hoãn thi hành án.

Phương đồng ý và bảo Thi chuyển hồ sơ cho Phương nghiên cứu. Ngày 20-3-2022, Thi nhắn tin cho ông Sơn số điện thoại của Phương và cho Phương số điện thoại của ông Sơn để hai người trao đổi cụ thể.

Sau khi nhận giúp Thi, Phương gặp ông Phạm Việt Cường (cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng) tại phòng làm việc của ông Cường (thời điểm này ông Cường đang là Chánh Tòa Hình sự, thành viên Uỷ ban thẩm phán nên có thẩm quyền ký Thông báo thụ lý đơn đề nghị giám đốc thẩm).

Phương nhờ ông Cường giúp ông Sơn thụ lý đơn đề nghị xét kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đối với Bản án số 01 để Công ty K-Homes được hoãn thi hành án và ông Cường đồng ý. Phương hỏi chi phí thì ông Cường bảo vài ba trăm triệu đồng.

Sau đó, ông Sơn và Phương gặp nhau tại TP Đà Nẵng (Phương và ông Sơn không nhớ địa chỉ cụ thể). Tại đây, ông Sơn tiếp tục nhờ Phương liên hệ với người có thẩm quyền ở TAND Cấp cao Đà Nẵng để xem xét, thụ lý đơn đề nghị giám đốc thẩm và yêu cầu Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa tạm hoãn thi hành án. Phương nói với ông Sơn đã nhờ người giúp đỡ.

Đến khoảng giữa tháng 4-2022, Thi, Phương và ông Sơn thống nhất ông Sơn sẽ chuyển cho Phương 300 triệu đồng để làm chi phí cho Phương đi liên hệ giúp ông Sơn và ông Sơn sẽ chuyển tiền qua Thi để Thi làm trung gian chuyển lại tiền cho Phương.

Cụ thể: Ngày 16-4-2022, ông Sơn nhờ ông Đào Xuân Vinh, Chánh Văn phòng Công ty K-Homes chuyển khoản 200 triệu đồng đến số tài khoản của Thi nội dung "Anh Son nho Thi chuyen truoc gium cong viec thanks em". Dương Quốc Thi đã chuyển lại 200 triệu đồng cho Phương.

Phương chuyển khoản 150 triệu đồng cho ông Phạm Việt Cường. Do sợ không chuyển đủ tiền như đã thống nhất nên Phương nhắn tin cho Thi báo Thi biết đã chuyển tiền cho ông Cường và bảo Thi nhắc ông Sơn chuyển số tiền còn lại cho Phương.

Ngày 28-4, ông Sơn tiếp tục nhờ ông Đào Xuân Vinh chuyển 100 triệu đồng đến tài khoản của Dương Quốc Thi nội dung "Anh Son chuyen tien cong viec. Nho em chuyen giup nhe thanks".

Ngày 28-4-2022, Thi chuyển 90 triệu đồng đến tài khoản của Phương. Thi giữ lại 10 triệu đồng do Phương nói cho Thi làm quà cho con của Thi.

Ngày 25-5-2022, ông Phạm Việt Cường ký ban hành Thông báo giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm số 14/TB-TA nội dung không có căn cứ để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đối với Bản án số 01.

Lý do ông Cường ký ban hành Thông báo giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm số 14/TB-TA nội dung không có căn cứ để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, theo ông Sơn khai Phương nói với ông Sơn do "sếp" không đồng ý còn Phương khai Phương không biết lý do.

Ngày 11-10-2022, VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng ban hành Thông báo giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm số 87/TB-VC2-KDTM nội dung không có căn cứ để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đối với Bản án số 01.

Đến tháng 10-2022, Nguyễn Thị Minh Phương, Dương Quốc Thi, Dương Anh Sơn gặp nhau tại Sân bay Đà Nẵng thống nhất về việc trả lại tiền cho ông Sơn.

Phương khai do không được việc nên khoảng tháng 11-2022, ông Phạm Việt Cường đã trả lại 150 triệu đồng cho Phương.

Phương trả 200 triệu đồng cho Dương Quốc Thi. Ngày 11-11-2022, Thi chuyển 200 triệu đồng vào tài khoản của ông Dương Anh Sơn.

Ngày 1-4-2024, Phương trả tiếp cho ông Sơn 40 triệu đồng. Ngày 21-5-2024, Phương trả tiếp cho ông Sơn 30 triệu đồng.

Ngày 8-8-2024, ông Dương Anh Sơn có đơn gửi đến Cơ quan điều tra VKSND Tối cao tố cáo hành vi của Nguyễn Thị Minh Phương.

Phương đã nộp lại 20 triệu đồng cho Cơ quan điều tra VKSND Tối cao.

Quá trình điều tra, Nguyễn Thị Minh Phương, Dương Quốc Thi khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Ông Phạm Việt Cường không khai nhận hành vi phạm tội. Lời khai nhận của Phương, Thi phù hợp với lời khai của ông Sơn, phù hợp với kết quả sao kê tài khoản ngân hàng, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác đã thu thập.