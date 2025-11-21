Ông Hồ Thanh Hải giữ chức Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Trị 21/11/2025 19:39

(PLO)- VKSND Tối cao đã trao quyết định điều động ông Hồ Thanh Hải giữ chức Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Trị.

Ngày 21-11, tại Quảng Trị, VKSND Tối cao đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Hồ Thanh Hải, Kiểm sát viên cao cấp, Viện trưởng VKSND TP Huế giữ chức vụ Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Trị, kể từ ngày 20-11-2025.

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND Tối cao đề nghị tân Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Trị nhanh chóng tiếp nhận, nắm bắt tình hình, ổn định tổ chức để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ của ngành.

Ông Hồ Thanh Hải nhận hoa chúc mừng. Ảnh: QT.

Đồng thời, tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức của người kiểm sát viên.

Phó Viện trưởng VKSND Tối cao cũng yêu cầu ông Hải phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ và phòng, chống tiêu cực trong ngành; rà soát, kiện toàn nhân sự và tăng cường cán bộ cho các đơn vị, địa bàn xa, khó khăn...



Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Hồ Thanh Hải bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được tin tưởng điều động, bổ nhiệm giữ chức Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Trị.

Ông Hải trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo VKSND Tối cao, của tỉnh Quảng Trị. Cam kết sẽ tận tâm, tận lực cùng tập thể đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ; chú trọng công tác tham mưu, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để nâng cao hiệu quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành kiểm sát.