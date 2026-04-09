Ông Phạm Quang Ngọc được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên 09/04/2026 19:33

(PLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Phạm Quang Ngọc được bầu giữ chức bí thư tỉnh này thay ông Nguyễn Hữu Nghĩa - người vừa được bầu làm Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Chiều 9-4, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị bầu Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030; giới thiệu bầu Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh; giới thiệu nhân sự Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên.

Ông Phạm Quang Ngọc- Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: TTXVN.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã bầu ông Phạm Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Phạm Quang Ngọc sinh năm 1973, quê xã Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Ông có trình độ chuyên môn là Cử nhân Sinh học, Thạc sỹ Khoa học Môi trường, Tiến sỹ Chăn nuôi; Cao cấp lý luận chính trị.

Ông từng trải qua nhiều vị trí quan trọng tại tỉnh Ninh Bình (cũ). Khi ba tỉnh Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình sáp nhập thành tỉnh Ninh Bình, ông Ngọc được phân công giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình mới.

Đến tháng 11-2025, ông Ngọc là Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, sau đó là Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại Đại hội XIV, ông Phạm Quang Ngọc được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên nhất trí giới thiệu ông Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021-2026, đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Trần Quốc Văn (58 tuổi, quê xã Yên Mỹ, Hưng Yên); trình độ chuyên môn: Đại học Thương nghiệp, cao cấp lý luận chính trị.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên cũng thống nhất giới thiệu ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030, để bầu chức danh Chủ tịch UBND Hưng Yên nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền (51 tuổi, quê xã Ứng Hòa, TP Hà Nội); là Tiến sỹ chuyên ngành Quản lý hành chính công, cử nhân Hành chính, cử nhân Tiếng Anh.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên cũng nhất trí giới thiệu để bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên nhiệm 2026-2031 đối với người tái cử gồm ông Lê Xuân Tiến, ông Đặng Thanh Giang, bà Trần Thị Tuyết Hương, ông Vũ Ngọc Trì.

Đồng thời nhất trí giới thiệu để bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND dân tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2026-2031 đối với năm người tái cử gồm các ông Nguyễn Lê Huy, Lê Quang Hòa, Nguyễn Hùng Nam, Phạm Văn Nghiêm và Lại Văn Hoàn.