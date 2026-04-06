Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa làm Tổng Kiểm toán nhà nước 06/04/2026 17:31

(PLO)- Quốc hội bầu ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, giữ chức Tổng Kiểm toán nhà nước.

Chiều 6-4, Quốc hội thực hiện quy trình bầu và biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết bầu Tổng Kiểm toán nhà nước.

Với 485 có 485 đại biểu tham gia biểu quyết, Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu ông Nguyễn Hữu Nghĩa làm Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa. Ảnh: X.Đ

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa sinh năm 1972, quê quán Hà Nội. Ông là Tiến sĩ Tài chính-Ngân hàng; Thạc sĩ Quản lý chính sách Kinh tế; Đại học chuyên ngành Kinh tế.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa là Ủy viên Trung ương Đảng hai khóa (XIII, XIV); đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa có thời gian dài công tác tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, trải qua nhiều vị trí công tác: Chuyên viên, Phó Trưởng phòng Thanh toán vay nợ quốc tế, Sở Giao dịch; Phó Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng; Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng Chiến lược phát triển ngân hàng Trung ương, Vụ Chiến lược phát triển ngân hàng; Phó Chánh thanh tra; Vụ trưởng Vụ Dự báo, Thống kê tiền tệ; Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Tháng 5-2016, ông là Vụ Trưởng, Trợ lý Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; cử biệt phái giữ hàm Vụ trưởng, sau đó là Vụ Kinh tế tổng hợp, Ban Kinh tế Trung ương.

Từ tháng 1-2019, ông Nguyễn Hữu Nghĩa giữ cương vị Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Từ giữa tháng 6-2021 đến nay, ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên.