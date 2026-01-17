Ông Trump đề xuất làm trung gian hòa giải tranh chấp Ai Cập và Ethiopia về nguồn nước sông Nile 17/01/2026 07:02

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất để Mỹ tái khởi động vai trò trung gian hòa giải tranh chấp về nguồn nước sông Nile giữa Ai Cập và Ethiopia và cho rằng có thể đưa ra giải pháp vẹn toàn cho cả hai bên.

Ngày 16-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất để Mỹ tái khởi động vai trò trung gian hòa giải tranh chấp về nguồn nước sông Nile giữa Ai Cập và Ethiopia. Theo hãng tin Reuters, nội dung đề nghị nằm trong bức thư được Tổng thống Trump viết cho Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi và được ông Trump đăng tải trên tài khoản mạng xã hội Truth Social.

"Tôi sẵn sàng khởi động lại vai trò trung gian hòa giải của Mỹ giữa Ai Cập và Ethiopia, để giải quyết một cách có trách nhiệm vấn đề 'chia sẻ nguồn nước sông Nile' một lần và mãi mãi" – ông Trump viết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi trong Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình Gaza vào tháng 10-2025. Ảnh: Evan Vucci/AFP

“Tôi tin rằng với chuyên môn phù hợp, các cuộc đàm phán công bằng và minh bạch, cùng với vai trò mạnh mẽ của Mỹ trong việc giám sát và phối hợp giữa các bên, chúng ta có thể đạt được một thỏa thuận lâu dài cho tất cả quốc gia thuộc lưu vực sông Nile” – bức thư viết.

Theo hãng tin Bloomberg, bất đồng giữa Ai Cập và Ethiopia liên quan dự án đập Đại Phục Hưng Ethiopia. Con đập này được khánh thành vào năm 2025, được cho sẽ làm tăng đáng kể sản lượng điện của Ethiopia.

Tuy nhiên, phía Ai Cập bày tỏ lo ngại con đập sẽ là mối đe dọa đối với nguồn cung cấp nước của Ai Cập – quốc gia từ lâu đã phụ thuộc vào nguồn nước sông Nile. Sudan – quốc gia nằm giữa Ethiopia và Ai Cập – cũng đã bày tỏ sự lo ngại.

Ông Trump cho rằng một “phương pháp tiếp cận thành công” sẽ đảm bảo việc xả nước có thể dự đoán được cho Ai Cập, đồng thời cho phép Ethiopia sản xuất “lượng điện đáng kể”.

Theo Bloomberg, ông Trump đã nhiều lần tuyên bố rằng ông đã “chấm dứt” tranh chấp này. Ông cũng cho rằng đây là một trong những cuộc tranh chấp, xung đột ông đã giải quyết và là một trong những lý do ông xứng đáng nhận giải Nobel Hòa bình.