Ông Trump: Harvard 'phải thay đổi cách làm việc' 24/05/2025 07:59

Ngày 23-5, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng trường ĐH Harvard sẽ "phải thay đổi cách làm việc" sau khi trường này bị cấm tuyển sinh quốc tế, theo tờ The Hill.

“Hàng tỉ USD đã được chi cho trường ĐH Harvard. Thật nực cười phải không? Hàng tỉ USD đấy… Harvard sẽ phải thay đổi cách làm việc” - ông Trump nói.

Khi được hỏi liệu ông có đang xem xét khả năng tuyển sinh sinh viên nước ngoài của các trường khác hay không, ông Trump nói chính quyền của ông “đang xem xét rất nhiều thứ".

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng trường ĐH Harvard sẽ "phải thay đổi cách làm việc". Ảnh: AFP/GETTY IMAGES

Tổng thống Trump cũng chỉ trích trường ĐH Harvard vì gần đây đã triển khai một khóa học nhập môn toán để giải quyết các vấn đề trong số những sinh viên có kỹ năng đại số yếu.

“Những sinh viên không thể cộng hai với hai mà lại được vào Harvard. Họ muốn học toán bổ túc... vậy thì tại sao họ lại được nhận vào? Làm sao một người không thể cộng được lại có thể vào Harvard?” - ông Trump đặt câu hỏi.

“Rồi bạn lại thấy chính những người đó đi biểu tình, la hét rằng Mỹ thế này thế kia và gào thét những khẩu hiệu bài Do Thái hay gì đó. Chúng ta không muốn những kẻ gây rối ở đây” - ông Trump nói thêm, có vẻ như đang ám chỉ đến các sinh viên quốc tế mà chính quyền ông đang tìm cách trục xuất.

Trước đó, ngày 22-5, chính quyền Tổng thống Trump đã thu hồi quyền tuyển sinh sinh viên quốc tế của trường ĐH Harvard.

Bên cạnh đó, chính quyền ông Trump còn yêu cầu các sinh viên đang theo học phải chuyển sang trường khác nếu không muốn mất tình trạng lưu trú hợp pháp, đồng thời cảnh báo sẽ áp dụng biện pháp tương tự đối với các trường đại học khác.

Trong một bức thư gửi trường ĐH Harvard, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem cáo buộc trường này “duy trì môi trường học đường thiếu an toàn, thù địch với sinh viên Do Thái, cổ súy tư tưởng ủng hộ Hamas và áp dụng các chính sách đa dạng, công bằng và hòa nhập (DEI) mang tính phân biệt chủng tộc”.

Một ngày sau đó, trường ĐH Harvard nộp đơn kiện lên tòa án liên bang ở TP Boston nhằm phản đối quyết định của chính quyền Mỹ.

Trong đơn kiện, Harvard lập luận rằng quyết định của Mỹ loại Harvard khỏi chương trình tiếp nhận sinh viên và khách trao đổi quốc tế (SEVP) đã vi phạm pháp luật.

Ngay trong ngày 23-5, Thẩm phán liên bang Mỹ Allison Burroughs đã ra lệnh tạm dừng quyết định của chính quyền Tổng thống Trump và lên lịch cho phiên điều trần vào tuần sau.