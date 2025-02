Ông Trump nói về lý do ông thu hồi quyền miễn trừ an ninh với ông Biden và nhiều nhân vật chính phủ trước 10/02/2025 08:02

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã thu hồi quyền miễn trừ an ninh của một số cá nhân mà ông không tôn trọng.

Ngày 9-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã thu hồi quyền miễn trừ an ninh của một số cá nhân mà ông không tôn trọng, chỉ vài ngày sau khi khẳng định sẽ chấm dứt đặc quyền này đối với cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden, tờ The Hill đưa tin.

"Có những người mà chúng tôi không tôn trọng. Nếu họ vi phạm pháp luật hoặc từng có những hành động mập mờ với luật pháp trong quá khứ, chúng tôi sẽ thu hồi quyền miễn trừ an ninh của họ. Và thực tế, chúng tôi đã làm điều đó với một số người" - ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: GETTY IMAGES

Khi được hỏi về lý do thu hồi quyền miễn trừ của Tổng chưởng lý New York Letitia James, ông Trump không trả lời trực tiếp. Tân tổng thống Mỹ cũng đã rút quyền miễn trừ an ninh của cựu Ngoại trưởng Antony Blinken và tuyên bố hôm 7-2 rằng sẽ làm điều tương tự với ông Biden.

"Chúng tôi không cảm thấy đất nước này an toàn khi ông ấy còn giữ quyền miễn trừ. Ông ấy không biết mình đang làm gì, và những gì ông ấy đã làm với nước Mỹ là một nỗi thất vọng. Ông ấy để tội phạm, kẻ giết người, trùm ma túy, thậm chí cả những người từ viện tâm thần tràn vào đất nước” - ông Trump chỉ trích gay gắt.

Ông Trump khẳng định ông Biden không cần nhận được giấy phép an ninh và muốn ngăn cản cựu tổng thống Mỹ tiếp cận các báo cáo tình báo hàng ngày.

Trước đó, ông Trump đã ra lệnh chấm dứt bảo vệ của Cơ quan Mật vụ đối với cựu Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton vào tháng trước, đồng thời rút quyền bảo vệ an ninh của cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, theo The Hill.