Ông Zelensky nói về kế hoạch mua 90 tỉ USD vũ khí Mỹ để được đảm bảo an ninh 19/08/2025 08:22

(PLO)- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết đã thảo luận với Tổng thống Mỹ Donald Trump về nhiều vấn đề quan trọng, trong đó có thỏa thuận chi 90 tỉ USD từ nguồn tiền châu Âu để mua vũ khí Mỹ.

Theo đài CNN, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết ông đã có một cuộc trao đổi dài với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong ngày 18-8 về tấm bản đồ được trưng bày tại Phòng Bầu dục, thể hiện các vùng lãnh thổ Ukraine do Nga kiểm soát.

“Tôi tranh luận về những con số phần trăm trên bản đồ, vì tôi biết rất rõ các con số này” - ông Zelensky nói.

Tuy vậy, ông Zelensky khẳng định hai nhà lãnh đạo đã có một “cuộc trò chuyện ấm áp và đầy ý nghĩa” xoay quanh vấn đề này.

“Chúng tôi đã bàn về các đảm bảo an ninh. Đây là vấn đề then chốt, là điểm khởi đầu để chấm dứt chiến sự. Chúng tôi trân trọng tín hiệu quan trọng từ Mỹ về sự sẵn sàng hỗ trợ và trở thành một phần của tiến trình này. Chúng tôi đã thống nhất sẽ cùng làm việc về vấn đề này. Tổng thống Mỹ cũng ủng hộ việc tổ chức một cuộc gặp ở cấp lãnh đạo. Cuộc gặp như vậy thực sự cần thiết để giải quyết những vấn đề nhạy cảm” - ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky họp báo sau hội nghị thượng đỉnh tại Nhà Trắng ngày 18-8. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

Ông Zelensky tuyên bố sẵn sàng cho một cuộc gặp song phương với ông Putin nhằm chấm dứt chiến sự tại Ukraine, theo hãng tin AFP.

Ông Zelensky cũng cho biết rằng cuộc thảo luận với ông Trump và các nhà lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng bao gồm kế hoạch Ukraine mua 90 tỉ USD vũ khí Mỹ thông qua nguồn tài chính châu Âu, như một phần trong các đảm bảo an ninh cho Kiev.

Tổng thống Ukraine cho biết thêm một phần khác của các đảm bảo này là việc Ukraine sẽ sản xuất máy bay không người lái, trong đó một số sẽ được Mỹ mua lại.

Chia sẻ trong cuộc họp báo sau buổi làm việc ở Nhà Trắng, ông Zelensky lưu ý rằng các kế hoạch trên vẫn đang trong quá trình thảo luận và chưa thống nhất được thỏa thuận chính thức. Theo ông, văn kiện thỏa thuận sẽ được hoàn tất trong vòng một tuần hoặc 10 ngày tới.

Trước đó, theo một tài liệu mà tờ Financial Times tiếp cận, Ukraine cam kết mua 100 tỉ USD vũ khí Mỹ bằng nguồn tài chính từ châu Âu nhằm tìm kiếm bảo đảm an ninh của Mỹ sau một thỏa thuận hòa bình với Nga.

Ngoài ra, Kiev và Washington cũng sẽ ký thỏa thuận 50 tỉ USD để sản xuất máy bay không người lái cùng các công ty Ukraine - những đơn vị đã phát triển mạnh công nghệ này kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt năm 2022.

Theo nguồn tin của Financial Times, các đề xuất này đã được Ukraine chia sẻ với Mỹ trong danh sách các luận điểm gửi cho đồng minh châu Âu trước thềm thượng đỉnh với ông Trump tại Nhà Trắng.

Tài liệu không nêu rõ loại vũ khí nào nằm trong thỏa thuận, nhưng Kiev từ lâu bày tỏ mong muốn mua ít nhất 10 hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất để bảo vệ thành phố và hạ tầng trọng yếu, cùng các loại tên lửa và khí tài khác. Tài liệu cũng không chỉ rõ phần nào trong thỏa thuận máy bay không người lái sẽ là mua sắm hay đầu tư.