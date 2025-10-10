PGS-TS Lê Minh Hùng: Pháp luật là ‘tấm khiên’ bảo vệ con người 10/10/2025 11:19

(PLO)- “Pháp luật không chỉ là công cụ quản lý xã hội, mà còn là ‘tấm khiên’ bảo vệ con người – chủ thể trung tâm của mọi tiến bộ xã hội”, PGS-TS Lê Minh Hùng, Trưởng Khoa Luật và Khoa học Chính trị, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM nói.

Sáng 10-10, Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM tổ chức Hội thảo quốc gia với chủ đề “Pháp luật và chính sách bảo vệ quyền và lợi ích cá nhân, công dân: 50 năm xây dựng và phát triển”.

Phát biểu khai mạc, PGS-TS Trịnh Ngọc Nam, Trưởng Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM, thay mặt Ban Giám hiệu và Ban Tổ chức gửi lời chào mừng, lời tri ân sâu sắc đến các đại biểu, nhà khoa học và đơn vị đồng hành cùng hội thảo.

PGS-TS Trịnh Ngọc Nam,Trưởng Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM.

Ông Nam cho biết hội thảo là dịp đặc biệt để nhìn lại nửa thế kỷ hình thành và phát triển của hệ thống pháp luật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất, đồng thời khẳng định vai trò của pháp luật trong bảo vệ quyền con người, quyền công dân – nền tảng của một Nhà nước pháp quyền dân chủ, nhân văn và hiện đại.

BTC hội thảo đã tiếp nhận hơn 200 bài tham luận từ các nhà nghiên cứu, giảng viên, học viên cao học và nhà quản lý trong cả nước. Trên cơ sở phản biện kín và thẩm định khoa học, 176 bài viết đã được chọn giới thiệu tại hội thảo, trong đó có 69 bài thuộc lĩnh vực khoa học chính trị và 107 bài về pháp luật.

Theo PGS-TS Trịnh Ngọc Nam, đây không chỉ là những kết quả học thuật mà còn là “kết tinh của tinh thần nghiên cứu nghiêm túc, sáng tạo và khát vọng cống hiến cho nền pháp luật Việt Nam”.

Ông Nam khẳng định hội thảo là diễn đàn mở, nơi các nhà khoa học, giảng viên và sinh viên cùng chia sẻ, đối thoại về các vấn đề pháp lý đương đại: Từ bảo vệ quyền và lợi ích cá nhân, quyền riêng tư, đến thách thức pháp lý trong bối cảnh chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và an ninh phi truyền thống.

PGS-TS Lê Minh Hùng, Trưởng Khoa Luật và Khoa học Chính trị, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, nhấn mạnh rằng ý tưởng tổ chức hội thảo xuất phát từ “khát vọng tri thức và trách nhiệm với thời đại”.

Theo ông, sau 50 năm thống nhất, nền pháp luật Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu nhưng cũng đối mặt với không ít thách thức mới trong kỷ nguyên công nghệ số và toàn cầu hóa.

PGS-TS Lê Minh Hùng, Trưởng Khoa Luật và Khoa học Chính trị, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM.

PGS Hùng dẫn lại lời nhà luật học Roscoe Pound: “Pháp luật cần phải ổn định, nhưng pháp luật không thể đứng yên”, nhấn mạnh rằng pháp luật phải không ngừng đổi mới để thích ứng với thực tiễn và dẫn dắt sự phát triển của xã hội.

Trong bối cảnh đó, việc nghiên cứu, hoàn thiện pháp luật trở thành nhiệm vụ chiến lược, được cụ thể hóa qua Nghị quyết 66-NQ/TW ngày 30-4-2025 của Bộ Chính trị về “Đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”.

Hội thảo là dịp để các nhà khoa học trao đổi, phản biện và kiến tạo giá trị mới cho nền học thuật pháp lý Việt Nam.

“Mỗi ý kiến, dù nhỏ, cũng là một viên gạch góp phần xây dựng ngôi nhà tri thức pháp lý của đất nước”, PGS-TS Lê Minh Hùng nói, đồng thời gửi lời tri ân đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, và đội ngũ giảng viên, sinh viên đã chung sức làm nên thành công của sự kiện.