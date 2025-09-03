Phân công ông Nguyễn Phước Lộc xử lý công việc hàng ngày của Đảng bộ TP.HCM 03/09/2025 12:15

(PLO)- Thường trực Thành ủy TP.HCM thống nhất phân công Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc xử lý công việc thường xuyên, hàng ngày của Đảng bộ TP.HCM kể từ ngày 27-8-2025 cho đến khi có thông báo mới.

Thành ủy TP.HCM vừa có thông báo phân công xử lý công việc thường xuyên, hàng ngày của Đảng bộ TP.HCM.

Theo đó, Thường trực Thành ủy TP thống nhất phân công ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM xử lý công việc thường xuyên, hàng ngày của Đảng bộ TP.HCM kể từ ngày 27-8-2025 cho đến khi có thông báo mới.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, sẽ xử lý công việc thường xuyên, hàng ngày của Đảng bộ TP.HCM kể từ ngày 27-8-2025 cho đến khi có thông báo mới. Ảnh: THUẬN VĂN

Trước đó, ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, đã được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ nhiệm vụ Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Việc phân công xử lý công việc nêu trên nhằm đảm bảo kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công việc của Đảng bộ TP.HCM.