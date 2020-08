3 người Trung Quốc sang Việt Nam làm giả 316 thẻ ATM rút tiền

Chiều 26-8, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt Yang Chang Cai (Dương Trường Tài), Lian Yu (Luyện Vũ), Deng Cong Cong (Đặng Thông Thông) mỗi bị cáo 7 năm tù cùng về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.



Ba bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: ĐẮC LAM

Ba bị cáo đều là người Trung Quốc. Tài, Vũ, Thông đã mua thiết bị skimming, thẻ ATM trắng, máy tính tại Trung Quốc rồi phân công nhiệm vụ cụ thể khi sang Việt Nam.

Thông là người trực tiếp đi lắp đặt thiết bị skimming vào tấm bảo vệ bàn phím và thiết bị của cây ATM ngân hàng. Từ đó thiết bị thu thập các thao tác nhập mật khẩu của chủ tài khoản thẻ ATM.

Sau đó, Vũ đi tháo thiết bị mang về cho Tài và người tên Nam Kinh để sao chép dữ liệu vào máy tính, gửi qua phần mềm Wechat về Trung Quốc cho một người tên Lý Văn (sống ở Trung Quốc).

Từ đó, Văn sẽ tiến hành giải mã rồi chuyển lại cho Tài và Nam Kinh. Khi có dữ liệu đã giải mã, những đối tượng còn lại sử dụng máy quẹt thẻ quét dữ liệu vào thẻ ATM trắng để làm thẻ ATM giả. Khi có thẻ giả các bị cáo mang đi rút trộm tiền của các khách hàng tại các ngân hàng như Vietcombank, Techcombank, Sacombank…

HĐXX sơ thẩm tuyên án

Từ tháng 8-2019 đến tháng 9-2019, Tài, Vũ, Thông đã làm được 316 thẻ ATM giả rút tiền chiếm đoạt của 29 khách hàng ở Hà Nội, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hà Giang, Hưng Yên… Tổng số tiền nhóm bị cáo trên rút, chiếm đoạt được hơn 279 triệu đồng.

Ba bị cáo khai Nam Kinh và Lý Văn là đồng phạm, nhưng CQĐT chưa xác định được thân nhân, lý lịch cụ thể nên đang tiếp tục điều tra, xử lý sau.

Đối với 45 khách hàng của ngân hàng Viettinbank và 2 khách hàng ngân hàng BIDV bị chiếm đoạt tiền trong thẻ ATM (dữ liệu do ngân hàng cung cấp) có số thẻ ATM không trùng với 316 thẻ ATM của Tài, Vũ, Thông làm giả. Do đó, công an đã tách hồ sơ, tiếp tục làm rõ và xử lý sau.

Tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo thể hiện ăn năn hối cải và nói lời xin lỗi các bị hại.