Bán quần áo in hình tiền Việt Nam: Bị phạt đến 50 triệu đồng

Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện việc bán hàng online sản phẩm “bộ tiền tài lộc” là quần áo có in hình ảnh của các loại tiền đang lưu hành tại Việt Nam.



Theo ghi nhận của PLO, tài khoản Facebook cá nhân có tên TAT bán online sản phẩm trên với nội dung quảng cáo: “Bộ tiền tài lộc 160k. Hàng hot đã về có sẵn rồi đây số lượng có hạn nhé bà con đủ size từ 30kg tới 65kg ( S M L XL tuỳ chiều cao ) nam nữ , trẻ em mặc đều được. Nhanh tay nhé”.

Bài viết bán hàng của tài khoản trên ngay lập tức nhận được rất nhiều đơn đặt hàng từ phía người tiêu dùng.

Nhiều bạn đọc thắc mắc hành vi bán quần áo in hình các loại tiền của Việt Nam như vậy có vi phạm pháp luật không? Chế tài cho hành vi này như thế nào?



Quảng cáo bán sản phẩm quần áo in hình tiền. Ảnh chụp màn hình. Nguồn: Mạng xã hội.

Theo Luật sư Nguyễn Văn Hồng (Đoàn Luật sư TP.HCM), đây là một hành vi phản cảm với mục đích thương mại và sẽ bị xử lý hành chính.

Cụ thể, tại khoản 3 Điều 3 Quyết định số 130/2003 của Thủ tướng Chính phủ (về việc bảo vệ tiền Việt Nam) quy định: Nghiêm cấm sao chụp tiền Việt Nam với bất kỳ mục đích nào mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước.

Do vậy, việc bán các sản phẩm đã nêu sẽ bị xử phạt hành chính theo khoản 4 Điều 31 Nghị định 88/2019 (quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng) về hành vi sao chụp, in ấn, sử dụng bố cục, một phần hoặc toàn bộ hình ảnh, chi tiết, hoa văn của tiền Việt Nam không đúng quy định của pháp luật. Mức phạt tiền từ 40 - 50 triệu đồng (đối với tổ chức vi phạm thì mức phạt tăng gấp đôi).



Các loại quần áo in hình tiền với các mệnh giá khác nhau được rao bán trên mạng xã hội.

Ngoài ra, người vi phạm còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu, tiêu hủy toàn bộ tang vật, phương tiện thực hiện hành vi vi phạm; buộc nộp vào ngân sách Nhà nước số lợi bất hợp pháp có được.

Cũng theo LS Nguyễn Văn Hồng, việc các cá nhân hoặc cơ sở in ấn cố “lách” quy định bằng cách không in hình ảnh Bác Hồ trên quần áo có in hình tiền Việt Nam thì vẫn đủ căn cứ để xử phạt vì đã sử dụng bố cục một phần, chi tiết, hoa văn của tiền Việt Nam không đúng quy định.

Về trách nhiệm hình sự, theo Tiến sĩ Phan Anh Tuấn (Trưởng Bộ môn Luật hình sự, Trường Đại học Luật TP.HCM), hiện nay BLHS chưa có điều luật tương ứng để xử lý đối với loại hành vi này. Tuy nhiên, khi phát hiện hành vi vi phạm thì cơ quan có thẩm quyền có thể xử phạt hành chính.