Bệnh nhân thua kiện 1 bệnh viện ở Vũng Tàu

Ngày 28-8, TAND TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xét xử sơ thẩm vụ án “tranh chấp đòi bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng” giữa nguyên đơn là bà L.H.Th (ngụ Vũng Tàu) và bị đơn là Bệnh viện Lê Lợi. Nguyên đơn đòi bị đơn bồi thường 500 triệu đồng.

Bà Th. cho rằng quá trình điều trị, phẫu thuật của các bác sĩ ca mổ sản của bệnh viện này hồi năm 2017 đối với bà có sai sót, gây ảnh hưởng sức khỏe, tinh thần của bà.



Quang cảnh phiên tòa. Ảnh: T.KHÁNH

Theo đó, tối 11-7-2017, bà Th. sau khi bị đau bụng nhiều ngày được gia đình đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Lê Lợi. Trước khi nhập viện, bà Th. có đi siêu âm tại một phòng khám tư…

Các y bác sĩ trực của Bệnh viện Lê Lợi sau khi kiểm tra, xét nghiệm nước tiểu, máu, siêu âm, chọc dò túi cùng cho thấy bệnh nhân có thai ngoài tử cung đã bị vỡ, gây xuất huyết nội. Các bác sỹ chỉ định phẫu thuật cấp cứu, hội chẩn mổ nội soi, đồng thời giải thích tình trạng cho bệnh nhân và gia đình. Khoảng 22 giờ ca mổ tiến hành, sau khoảng một tiếng bệnh nhân nhập viện...

Sau ca mổ, bà Th. xuất viện. Đến ngày 18-7-2017 bà Th. lại bị đau bụng và được nhập viện phẫu thuật lần hai. Nguyên nhân theo các bác sĩ là do biến chứng sau mổ vì cơ địa bệnh nhân.

Cho rằng quá trình điều trị tại bệnh viện Lê Lợi có sai sót làm ảnh hưởng đến kết quả điều trị, gây tổn thất về sức khỏe và tinh thần cho mình, bà Th. đã nộp đơn khởi kiện Bệnh viện Lê Lợi ra TAND TP Vũng Tàu. Bà Th. yêu cầu bệnh viện Lê Lợi bồi thường tiền tổn thất tinh thần 225 triệu đồng, chi phí điều trị lại và tĩnh dưỡng 150 triệu đồng, mất thu nhập và hoàn viện phí 125 triệu đồng.

Đại diện Bệnh viện Lê Lợi và các y bác sĩ ca mổ cho bà Th. cho biết phía bệnh viện và ca mổ đã thực hiện đúng trách nhiệm và quy định của bệnh viện, của Bộ Y tế. Cụ thể, các thủ tục hội chẩn, quy trình kỹ thuật đều đúng đầy đủ và bảo đảm. Do việc cần thiết đặt lên hàng đầu là xử lý nhanh, mổ ngay để bảo đảm an toàn tính mạng của bệnh nhân nên một số thủ tục hành chính có chút sai lệch về thời gian ký, nhập liệu so với quy định.

Trước khi tiến hành xét xử, TAND TP Vũng Tàu đã làm công văn đề nghị Bộ Y tế thành lập hội đồng chuyên môn cấp bộ về trường hợp bệnh nhân L.H.Th và quá trình điều trị của bệnh viện Lê Lợi.

Tháng 12-2019, Bộ Y tế đã có kết luận không phát hiện có sai sót chuyên môn khám, chữa bệnh của bệnh viện Lê Lợi cho người bệnh (chị Th) trong cả hai lần điều trị… Bệnh viện Lê Lợi cần rút kinh nghiệm trong việc phân công cán bộ ghi chép các y lệnh, biên bản hội chẩn, quá trình tư vấn cho bệnh nhân trước khi làm thủ thuật đầy đủ, đảm bảo chính xác về thời gian, đặc biệt trong các trường hợp cấp cứu đe dọa tính mạng bệnh nhân.

Tại tòa, HĐXX đã hỏi bà Th. những căn cứ, tài liệu để đưa ra số tiền đòi bồi thường cùng tài liệu chứng minh đội ngũ y bác sỹ đã sai sót, thiếu trách nhiệm. Tuy nhiên, phía bà Th. không xuất trình được.

Sau khi nghe các bên trình bày và căn cứ các tài liệu chứng cứ liên quan, HĐXX nhận định: Bệnh viện Lê Lợi mặc dù có thiếu sót về thủ tục hành chính nhưng không ảnh hưởng đến kết quả và quá trình điều trị; hơn nữa có các văn bản của hội đồng chuyên môn Bộ Y tế, Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng đã kết luận đội ngũ y bác sĩ không vi phạm trách nhiệm, chuyên môn kỹ thuật cũng như không xâm phạm quyền của người bệnh.

Đại diện VKS cũng có ý kiến đề nghị tòa không chấp nhận toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn. Vì vậy, căn cứ trên các quy định của pháp luật, HĐXX tuyên không chấp nhận toàn bộ yêu cầu đòi bồi thường của nguyên đơn L.H.Th. đối với Bệnh viện Lê Lợi.