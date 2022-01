Ngày 16-1, nguồn tin của PLO cho biết VKSND tỉnh Bình Thuận đã ban hành kết luận kiểm sát đối với vụ án giết người, cướp của xảy ra tại xã Tân Minh, huyện Hàm Tân, tỉnh Thuận Hải (nay là Bình Thuận) vào ngày 31-7-1980.

Theo đó quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự, quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với ông Võ Tê là có căn cứ và đúng pháp luật.

Trước đó, ngày 5-1, sau khi có quyết định đình chỉ bị can đối với ông Võ Tê về tội giết người, cướp của, Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận đã có thông báo kết thúc vụ án nói trên.



Trương Đình Chi, hung thủ vụ giết người, cướp của nhưng thoát tội do hết thời hiệu truy cứu.

Thông báo nêu: “Khoảng 18 giờ 30 ngày 31-7-1980 tại thôn 3, xã Tân Minh, huyện Hàm Tân, Thuận Hải xảy ra vụ án “giết người, cướp của”.

Ngày 1-8-1980, Công an huyện Hàm Tân đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam ông Võ Tê (sinh năm 1932, quê Đại Lộc, Quảng Nam, trú thôn 3, xã Tân Minh, huyện Hàm Tân) để điều tra về tội giết người, cướp của.

Tuy nhiên sau khi điều tra, căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, tử thi và các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được không đủ cơ sở để buộc ông Võ Tê phạm tội giết người, cướp của.

Ngày 30-12-1980, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thuận Hải đã ra lệnh tạm tha đối với ông Võ Tê, lúc này thời gian tạm giam của ông Tê là năm tháng. Ngày 20-7-1984, Phòng CSHS đã ra quyết định tạm kết thúc hồ sơ.

Đến ngày 16-11-2021, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự nêu trên, đồng thời phối hợp với Viện KSND tỉnh Bình Thuận điều tra theo quy định.

Kết quả điều tra xác định, Trương Đình Chi (tức Mười Chi, còn có họ tên khác là Trương Đình Khôi và Lê Minh Sơn, sinh năm 1956, trú thôn Bình Thạnh, xã Xuân Bình, thị xã Sông Cầu, Phú Yên), là người thực hiện hành vi phạm tội giết người và cướp tài sản của bà Phan Thị Khanh (sinh năm 1954, ngụ thôn 3, xã Tân Minh, Hàm Tân).

Căn cứ vào Điều 27 Bộ luật Hình sự 2015 về quy định thời hiệu xử lý đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là 20 năm, đối với vụ án giết bà Khanh thì đã xảy ra hơn 41 năm, đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự…”

Cũng theo nguồn tin của PLO, sau khi làm việc với Trương Đình Chi, Cơ quan điều tra có đủ căn cứ kết luận hành vi giết người, cướp tài sản của Trương Đình Chi.

Ngoài ra qua giám định AND; xác minh tàng thư, tra cứu vân tay và các biện pháp nghiệp vụ khác, đủ căn cứ xác định Trương Đình Chi, Trương Đình Khôi, Lê Minh Sơn là một người. Tuy nhiên do đã hết thời hiệu truy cứu nên Cơ quan điều tra đã cho gia đình Trương Đình Chi bảo lãnh về theo quy định của pháp luật.



Từ trái qua phải: Di ảnh ông Võ Tê; anh Võ Ngọc con trai ông Tê và anh Đỗ Thanh An, người hàng chục năm truy tìm kẻ giết mẹ.

Như PLO đã đưa tin, ngày 31-7-1980, bà Phan Thị Khanh (lúc đó 26 tuổi) từ nhà vào rẫy thu hoạch bắp nhưng đến chiều tối không về nhà. Gia đình tìm kiếm thì phát hiện bà nằm chết ở đồi dốc gần rẫy bắp thuộc xã Tân Minh, huyện Hàm Tân, tỉnh Thuận Hải, cách quốc lộ 1A chỉ 7 m.

Khi nghe tri hô phát hiện thi thể nạn nhân, ông Võ Tê nhà ở gần đó là người duy nhất rành thuốc Nam trong xóm lập tức chạy đến hiện trường.

Tại đây, mẹ của bà Khanh đang ôm xác con gái đầy máu, khóc lóc thảm thiết. Ông Tê đến bắt mạch, vỗ vào bụng nạn nhân rồi đoán rằng bà đã chết. Lúc này, mẹ của nạn nhân chồm tay, nắm ống quần của ông Tê nhờ cứu con gái. Máu từ tay bà dính vào ống quần của ông Tê.

Từ vết máu này, một ngày sau, ngày 1-8-1980, Công an huyện Hàm Tân khởi tố vụ án giết người, cướp của và bắt tạm giam ông Tê. Trong khi hung thủ thực sự của vụ án - Trương Đình Chi sau khi giết bà Khanh để cướp 1,6 lượng vàng đã đón xe vào Hậu Giang lẩn trốn.

Từ lúc mẹ bị sát hại mới chỉ là một đứa trẻ, sau này lớn lên, anh Đỗ Thanh An (nay đã 49 tuổi) đã tự thu thập, điều tra, bỏ ra hàng chục năm trời lần theo dấu vết hung thủ Trương Đình Chi.



Thông báo truy tìm Trương Đình Chi năm 1999.

Chính anh An là người xác định được ông Trương Đình Chi về quê vợ ở Quy Nhơn, Bình Định, nhập hộ khẩu nhà cha vợ rồi thay tên đổi họ từ Trương Đình Chi sinh năm 1956 thành Lê Minh Sơn sinh năm 1954.

Anh An làm đơn tố cáo và Công an Bình Thuận lập tức cử trinh sát đến Bình Định. Tuy nhiên, sau đó người đàn ông tên Lê Minh Sơn và vợ đột nhiên biến mất.

Anh An làm đủ nghề để mưu sinh như bán vé số dạo, phụ hồ, bưng bê, rửa chén. Từ Bình Định, Phú Yên, Bình Thuận, cho đến Đồng Nai, TP.HCM, Sóc Trăng…, đi tới đâu An cũng vừa làm mướn vừa nghe ngóng, quyết tâm tìm hung thủ.

Ngày 4-4-1999, Công an tỉnh Bình Thuận có thông báo truy tìm kèm ảnh đương sự Lê Minh Sơn. Anh An thừa nhận những thông tin mà mình cung cấp đều được Công an tỉnh Bình Thuận truy xét nhưng không có kết quả.