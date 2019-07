Hàng trăm bánh heroin đã được vận chuyển đến TP.HCM thế nào?

VKS Tối cao đã hoàn tất cáo trạng mới truy tố đường dây mua bán trái phép 379 bánh heroine do Phan Hữu Hiệu (tự Chuột, SN 1970, quê Nghê An) ra TAND TP.HCM xét xử.

Theo dự kiến, TAND TP.HCM sẽ đưa vụ án ra xét xử trong bảy ngày vào giữa tháng 8 tới.



Các đối tượng giao nhận 100 bánh heroin bị bắt quả tang

Theo cơ quan tố tụng, đầu tháng 6-2018 đến ngày 11-7-2018, tại Đà Nẵng và TP.HCM, Hiệu đã cùng với Lý Thơ Phước, Phan Thạch Dinh, Trần Đức Trầm, Trần Ánh Nguyệt, Nguyễn Thanh Nam, Bùi Đình Trung, Ngô Hoàng Anh Dũng, Nguyễn Nhật Trường mua bán tổng số 379 bánh heroine có tổng khối lượng 132.236,915 gam và 55.000 gam Methamphetamine.

Thương vụ 100 bánh heroin giữa Sài Gòn

Ngày 7-7-2018, Hiệu ở Lào thì nhận được điện thoại bảo nhận 100 bánh heroine tại Đà Nẵng. Hiệu gọi cho Trung và Nam lái ô tô đi từ TP.HCM ra Đà Nẵng để nhận ma túy và chở Hiệu về nhưng chỉ có Nam đi được còn Trung đã bị Công an Bình Dương bắt vì tội đánh bạc.

Ngày hôm sau Hiệu và Nam gặp nhau tại đoạn đường Hồ Tùng Mậu giao đường bờ biển Đà Nẵng. Chiều cùng ngày Hiệu hẹn giao nhận ma tuý tại đó.

Khoảng 14 giờ ngày 10-7-2018, Hiệu thấy xe ô tô Santafe màu đen biển số Lào đi tới. Hai xe đỗ sát nhau, một người Lào xuống xe mở cốp, Nam cũng xuống xe, mỗi người bê 1 valy chứa heroine bỏ vào cốp sau. Nhận xong Nam lái xe chở Hiệu về TP.HCM.

Ngay khi về đến TP.HCM, Hiệu điện cho Dinh và Phước để nhận ma tuý tại trước siêu thị BigC số 685 đường Âu Cơ, quận Tân Phú.

Khoảng 16 giờ ngày 11-7-2018, Hiệu và Nam về đến nhà Hiệu ở quận Tân Phú, Nam ở lại nhà Hiệu tắm còn Hiệu lái xe đến siêu thị BigC. Một tiếng sau Hiệu lái xe đến siêu thị BigC đậu xe ở bãi ô tô phía trước siêu thị. Một lúc sau Dinh đi xe máy đến gặp Hiệu.

Hiệu giao cho Dinh một valy chứa 40 bánh heroine, xong Dinh cột lên xe máy rồi đi về. Trên đường về nhà đến đường Ba Vân quận Tân Bình thì bị bắt quả tang. Khoảng 5 phút sau, Phước đi xe máy đến, Hiệu giao cho Phước một valy chứa 60 bánh heroine, Phước vừa cột lên xe máy thì bị bắt quả tang.



Sau khi bị bắt tại cơ quan điều tra, Hiệu, Nam, Phước, Dinh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo đó, đây lần thứ 5 các đối tượng này thực hiện việc mua bán lượng ma tuý lớn như trên.

Chân dung ông trùm Từ tháng 4-2017, Hiệu qua Casino Bản Cơn (Viên Chăn - Lào) đánh bài thì quen với Siva Tony người Lào. Khoảng tháng 8-2017 Siva Tony đặt vấn đề thuê Hiệu tham gia đường dây vận chuyển ma tuý từ Lào về Việt Nam tiêu thụ nhưng Hiệu chưa đồng ý. Đến ngày 1-4-2018, Hiệu đánh bài tại casino Bản Cơn bị thua nên đã mượn của Siva Tony số tiền 250.000USD. Để trả nợ, Siva Tony yêu cầu Hiệu phải tham gia đường dây mua bán ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ. Siva Tony đưa cho Hiệu số điện thoại một người tên Văn và nói Hiệu về TP.HCM gặp Văn để bàn bạc cụ thể. Ba ngày sau, Hiệu đi máy bay từ Lào về và gọi điện thoại liên lạc với Văn.

Ngày 14-4-2018, Văn hẹn Hiệu gặp nhau ở quán cà phê tại tầng 2 tòa nhà Sài Gòn Center, quận 1. Tại đây, Văn giới thiệu Hiệu với một người tên Chiến và nói Chiến sẽ là người dẫn Hiệu gặp những người nhận ma túy tại TP.HCM để sau này Hiệu giao ma túy.



Ông trùm Phan Hữu Hiệu

Ngày hôm sau tại quán phở Nam Định đường Cách Mạng Tháng Tám quận 10, TP.HCM, Hiệu được Chiến giới thiệu Phan Thạch Dinh là người sẽ mua ma túy với giá 205 triệu đồng/bánh heroine; 305 triệu đồng/kg ma túy dạng đá (Methamphetamine).



Ngày 16-4-2018 tại quán cà phê cạnh tòa nhà Pandora, quận Tân Phú, Hiệu được Chiến giới thiệu Lý Thơ Phước là người sẽ mua ma túy với giá 210 triệu đồng/bánh heroine; 310 triệu đồng/kg ma túy dạng đá (Methamphetamine).

Sau khi gặp các đối tượng thỏa thuận giá mua bán ma túy, Hiệu và Siva Tony thống nhất: Siva Tony sẽ cho người giao ma túy cho Hiệu tại Đà Nẵng. Hiệu vận chuyển ma túy từ Đà Nẵng vào TP.HCM giao cho các đối tượng tiêu thụ, Hiệu được hưởng tiền công 10 triệu đồng mỗi bánh heroine hoặc mỗi kg ma túy dạng đá.

Để chuẩn bị cho việc vận chuyển ma túy, Hiệu thuê chiếc xe Huyndai Santafe màu bạc. Sau đó Hiệu đưa chiếc xe cho Chiến để chế và gắn hai hầm (hộc ngầm) kích thước 95x47x7,5cm dưới sàn xe nhằm cất giấu ma túy.

Về việc thanh toán tiền mua bán ma túy: Siva Tony cử đối tượng tên Tuấn thu tiền từ Phước; tên Chiến thu tiền từ Dinh rồi giao lại cho Tuấn. Hiệu có trách nhiệm thông báo cho Siva Tony số lượng ma túy giao cho Phước và Dinh để Siva Tony theo dõi thu tiền. Khi Phước, Dinh bán được ma túy sẽ báo cho Tuấn, Chiến để trực tiếp đến thu tiền và báo cho Hiệu để Hiệu báo lại cho Siva Tony.

Để thực hiện việc giao nhận vận chuyển ma tuý từ Đà Nẵng vào TP.HCM tiêu thụ, Hiệu đã thuê Trung và Nam là người quen cùng quê Nghệ An tham gia và hứa sẽ trả mỗi người một tỉ đồng.

Về đầu mối tiêu thụ ma túy tại TP.HCM, Dinh và Trầm là bạn của nhau. Sau khi Dinh và Trầm ra tù thì gặp nhau trao đổi thỏa thuận tìm mối làm ăn mua bán ma túy. Khoảng tháng 3-2018 khi Chiến đặt vấn đề mua bán ma túy với Dinh thì Dinh đã liên hệ với Trầm để thỏa thuận mua bán ma túy. Dinh bán cho Trầm với giá 210 triệu đồng/bánh heroine, 310 triệu đồng/kg ma túy đá. Trầm bán heroine cho các đối tượng tên Ba, Bảy giá 220 triệu đồng/bánh heroine; bán ma túy đá cho Nguyễn Nhật Trường là người quen của Trầm giá 330 triệu đồng/kg.

Còn Phước bán ra cho đối tượng tên Oanh ở khu vực quận 8, TP.HCM giá 215 triệu đồng/bánh heroine, 330 triệu đồng/1kg ma túy đá. Từ các mối quan hệ trên, đầu tháng 6-2018 đến khi bị bắt,Hiệu cùng các đồng phạm đã thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy lớn như trên.

Được biết, Hiệu vốn được sinh trưởng trong một gia đình nông dân nghèo ở Nghệ An. Do cuộc sống gia đình khó khăn, quanh năm suốt tháng chỉ trông chờ vào vụ mùa thu hoạch lúa nên không được học hành tử tế. Đến tuổi trưởng thành, Hiệu “Chuột” lại ăn chơi lêu lỏng và tụ tập cờ bạc, hút chích cùng đám thanh niên hư hỏng trên địa bàn. Hiệu từng bị toà án tại quê Nghê An xử phạt về tội đánh bạc. Và Hiệu được các tay anh chị trong giới “xã hội đen” chiêu nạp làm đàn em.

Sau này, Hiệu mở rộng địa bàn vào Nam thiết lập đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Hiệu cũng chỉ đạo cho đàn em phải thuê nhiều căn nhà, căn hộ ở TP.HCM để thuận tiện cho việc giao dịch, cất giấu ma túy.

Ông trùm Hiệu rất chú ý đến vấn đề tâm linh. Lúc nào, thời điểm để Hiệu xuất phát hoặc phân công cho đàn em giao dịch, vận chuyển chuyến hàng lớn đều phải qua giờ Ngọ. Mỗi lần giao dịch, Hiệu tuyệt đối cũng không gần vợ và người tình để tránh gặp điều không may mắn. Có lần, Hiệu về gần nhà nhưng rồi phải ra thuê khách sạn M.T ngủ để hôm sau mua bán ma túy....