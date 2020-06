Kẻ thuê người vứt 500 kg ma túy đá bên đường lĩnh 42 tháng tù

Ngày 8-6, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Văn Phú (30 tuổi, trú huyện Nam Đàn, Nghệ An) ba năm sáu tháng tù về tội che giấu tội phạm; Võ Sỹ Mạnh (37 tuổi, trú xã Nghi Kim, TP.Vinh, Nghệ An) hai năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội cưỡng đoạt tài sản; Nguyễn Bảo Trung (24 tuổi, trú tại xã Hưng Đông, TP.Vinh) sáu tháng tù về tội không tố giác tội phạm.

HĐXX cũng buộc Mạnh phải trả lại cho Phú 9 triệu đồng đã cưỡng đoạt.



Ba bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Đ.LAM

Như đã đưa tin, thực hiện chuyên án VA – 319MT, ngày 17-4-2019, Công an huyện Quỳnh Lưu, Công an tỉnh Nghệ An đã thu giữ 489.685,00 gam ma túy đá nhóm Phú bỏ lại bên quốc lộ 48B.



Quá trình điều tra cho thấy trong thời gian lao động tại Đài Loan, Phú có quen người đàn ông tên Quang quê Hà Tĩnh. Khoảng cuối tháng 2-2019, khi Phú đã về nước thì nhận được điện thoại của Quang thuê đi phiên dịch cho một người Đài Loan.

Ngày 10-3-2019, Quang và người đàn ông Đài Loan gọi điện bằng Face Time cho Phú nói “cần thuê một cái kho để tập kết hàng hóa trước khi chuyển về Đài Loan”.

Phú đã giúp thuê kho ở huyện Quỳnh Lưu rồi cũng người đàn ông Đài Loan này nhận 25 thùng carton màu vàng từ một chiếc xe biển số nước ngoài đem về kho cất.



Tâng vật ma túy đá vứt bên đường. Ảnh: Đ.L

Sau đó, Quang nói các thùng này chứa loa kẹo kéo bị hư, nhờ Phú dẫn hai người Đài Loan đến sửa. Phú đưa hai người này đến kho rồi đi chơi. Trong khi đó, hai người Đài Loan ở lại mở các thùng loa lấy ra 494 gói ma túy đá bỏ vào các bao bì xác rắn màu trắng.

Sự việc sau đó bị lộ. Người đàn ông tên Đài Loan nói Phú phải đem số hàng ra khỏi kho nếu không sẽ phải chịu trách nhiệm vì Phú là người thuê kho.



Bị cáo Nguyễn Văn Phú đứng trước bục khai báo. Ảnh: Đ.LAM

Phú gọi điện cho Trung nhờ thuê xe tải rồi cùng Trung và Mạnh đến kho, dọn các bao tải lên xe. Nhóm Phú đã lái xe hướng ra biển Lạch Quèn rồi vứt hết số bao tải bên quốc lộ 48B, ngã ba đường của đồng muối xã Quỳnh Thuận (huyện Quỳnh Lưu).

Do nghi ngờ Phú chở hàng cấm đi vứt nên Mạnh đã tống tiền Phú lấy 9 triệu đồng. Trung biết Phú thuê xe chở ma túy đi vứt nhưng không tố giác. Đến sáng 17-4-2019, khi đọc báo thấy công an đã phát hiện các bao tải chứa ma túy, Phú, Mạnh và Trung đã ra đầu thú.

Tại phiên tòa, các bị cáo Phú, Trung, Mạnh đều thành khẩn khai báo, thể hiện ăn năn hối cải và xin được giảm nhẹ hình phạt.

Cả ba người Đài Loan trên đã xuất cảnh khỏi Việt Nam trong các ngày 15 và 16-4-2019. Hiện công an đang truy nã quốc tế nhóm này.