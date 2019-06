Kéo, đè vợ vào giường ngủ nói: 'Giờ vợ chồng chết chung'

Mới đây VKSND tỉnh Phú Yên đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam của Cơ quan CSĐT Công an cùng cấp đối với Trần Thuận Thuyên ( SN 1984, trú tại Phú Hòa, Phú Yên) về tội giết người.

Người bị hại trong vụ án là chị Lê Thị Kim Ngân, vợ của bị can Thuyên.

Theo hồ sơ, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 28-3, Thuyên điều khiển xe môtô đi từ Công ty Bích Hợp, xã Sơn Hà, huyện Sơn Hoà về nhà vợ tại thôn Độc Lập C, xã Ea Chà Rang, huyện Sơn Hoà, Phú Yên.



Bị can Thuyên tại CQĐT.

Khi đến cây xăng An Thư, xã Suối Bạc, huyện Sơn Hoà, Thiên vào mua 10.000đ xăng đựng trong chai nước suối đem về để ở chân cầu thang trước cửa phòng ngủ của vợ chồng Thuyên.

Do vợ chồng mâu thuẫn từ trước nên khi về nhà thấy vợ là Lê Thị Kim Ngân không nấu cơm, cũng không nói chuyện với Thuyên mà ngồi thêu tranh. Thuyên nghĩ đến việc nhiều ngày trước đó Ngân đã không nấu cơm cho Thuyên ăn và nói sẽ bỏ Thuyên để quay lại với chồng cũ.

Do đó, khoảng 23 giờ cùng ngày, Thuyên nảy sinh ý định giết Ngân nên lấy chai xăng đem vào để ở bàn trang điểm trong phòng ngủ của vợ chồng rồi đến chỗ Ngân giật lấy chỉ thêu cất để Ngân không thêu nữa.

Sau đó, Thuyên đứng trước cửa phòng ngủ chờ, khi Ngân đi qua thì ôm và kéo Ngân vào giường ngủ, đè Ngân xuống giường rồi lấy chai xăng đổ xăng lên người Ngân nói: “Giờ vợ chồng chết chung” rồi dùng bật lửa đốt cháy.

Thuyên bị cháy nên thả Ngân ra bỏ chạy ra khỏi phòng dập lửa trên người. Ngân bị cháy bỏ chạy ra ngoài phòng dập rồi mở cửa nhà dẫn hai con chạy ra ngoài kêu cứu.

Hậu quả, Ngân và Thuyên bị bỏng được mọi người đưa đến bệnh viện đa hoa tỉnh Phú Yên cấp cứu, sau đó chuyển vào điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM.